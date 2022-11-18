黑木瞳十分親和，也很開心能來參加金馬獎。（羅永銘攝）

現場黑木瞳（左）跟黃子佼的互動相當有趣。（羅永銘攝）

62歲日本電影金像獎影后黑木瞳18日出席金馬獎記者會，一登場就用中文問候：「大家好，我是黑木瞳。」她分享自己除了工作，疫情前也會來台旅遊、安排私人行程，特別的是，她曾安排來台1日遊，目的竟只是為了拿台灣的中藥，開玩笑說是「保持美麗的藥」，其實是她胃不好，來拿顧胃的中藥。

黑木瞳相當信任台灣的中醫師，表示：「醫學雖然有分中西醫，但亞洲人還是信任中藥。」讓主持人黃子佼驚訝嘆，往往多是台灣人去日本藥妝店搶購，她反而是專門來台看中醫。黑木瞳還提到那位中醫師會看風水，「之前我有個朋友有不孕的狀況，來找台灣的老師，回去調整一下擺設就懷孕了。」

黑木瞳今還要去上金馬大師課，將把身上所有的技術，跟上課的電影同業愛好者分享；被問到明天金馬獎頒獎典禮，是否有信心成為紅毯第一美？她謙稱沒自信，但應該可以拚到前10強，得知比美是由媒體評選，笑說晚上要先約媒體們吃飯、打個通關，希望遠從日本來，照片不要太小才好。

提到有無想合作的台灣影人？黑木瞳舉例之前合作過的金馬影帝張震，兩人在頒獎典禮也將合體頒獎，她說在拍電影《太平輪》的時候，有次下雨拍攝臨時取消，就約去男方的店小酌一下；另她也說知道張艾嘉入圍影后，得知她也有導演身分，喊話想演對方的電影。

62歲黑木瞳美顏飄仙氣，出席金馬獎記者會。

黃子佼也在活動現場透露，黑木瞳20年前來台宣傳電影《鬼水怪談》，就是由自己主持，沒想到黑木瞳記憶力好，全部都記得，還誇他現在有「成熟的魅力、危險的香氣」，讓黃子佼樂翻天，兩人還一起跳踢踏舞、在舞台上追逐，展現影后親和力。