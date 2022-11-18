山海出發，向內行走，成為內行花蓮

由花蓮縣政府指導、花蓮縣文化局主辦的「花蓮城市空間藝術節」今年即將邁入第三屆，預計於12/2至4舉辦。活動由兩大「花蓮舞台」與「日出舞台」為主軸，並透過「內行路徑」串起城市的虛實探索。

「花蓮舞台」27組花蓮表演藝術團隊．獨特環形舞台

以日出大道為據點建構獨特的環形舞台，演出形式涵蓋戲劇、舞蹈、音樂、民俗技藝、原民藝術、跨域等，主題更橫跨山海、族群、產業、文化與信仰，共同交織屬於花蓮的故事，展現從日常走向舞台的實踐精神。

雙舞台體驗。(圖/ 花蓮縣政府提供)

「日出舞台」自然舞台與聲音劇場．日出陪伴

一場與自然相約的儀式，以光、樂器、吟唱、身體迎接並感受東臺灣最早的陽光。在南濱海邊舉行邀請民眾棲石而坐，感受表演者以自然劇場回應大地，伴隨日出冉冉升起，帶來絕無僅有的獨特體驗！

「內行路徑 」線上互動地圖．獨特遊程機制

打造線上互動地圖，羅列近百個景點與參與本屆節慶的表演藝術團隊的日常地點，透過景點任務，邀請民眾感受虛實交錯的城市遊走，並在探索過程裡成為推薦路徑的一份子。

年度主視覺 - 走出精彩 邁向舞台

今年主視覺邀請到長期以花蓮為題的藝術家吳致怡與三頁文設計共同創作，以花蓮豐碩的自然環境為背景，以及表演者內行花蓮追尋希望的過程為主題，畫面融入各式象徵花蓮的元素，為節慶揭開序幕。

表演藝術團大合照。(圖/ 花蓮縣政府提供)

表演藝術團名單(依筆畫順序)：FLAVOR HUALIEN 文化推廣工作室、High FLY豎笛四重奏、Knsuyang文化樂舞團、POD 地方滑手、TAI身體劇場、曼波魚爵士樂團、山東野表演坊、手作故事團、台玖線樂團、冉而山劇場、朱德剛相聲社(八斗喜說演班)、艾麗莎國際標準拉丁舞團、阿睞卡閧木箱鼓擊樂團、奇萊山藝術團、花蓮合唱團、什麼樂團對丫、花蓮漢聲北管八音團、花蓮縣花漾亮麗舞蹈協進會、洄瀾境民俗技藝團、洪武雷鳴醒獅戰鼓團、原鄉舞蹈團 、根Biyax 樂舞團、唯舞中東舞團、街頭靈魂舞蹈團、蓮極緻創意舞蹈團、聲子樂集、魔法DJ藝術表演坊。(花蓮縣政府廣告)