國民黨台南市長候選人謝龍介18日到新營區第1公有市場拜票。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介陣營18日針對臉書粉專「Mr.柯學先生」一段剪接影片，到派出所提告意圖使人不當選與加重誹謗罪，痛斥該粉專為綠營側翼，以「龍介的嘴，騙人的鬼」、「烏龍介」等造謠謝的名下房產問題，謝龍介發言人童小芸直呼選舉沒人性，應回歸正常的政見攻防。

謝龍介陣營表示，謝龍介16日政見發表會剛結束，臉書粉專「Mr.柯學先生」就在網路上傳1張哏圖，嘲諷謝龍介家人曾涉及毒品案件，發圖速度之快，令人詫異。結果17日下午2時10分，「Mr.柯學先生」又在臉書發出1段剪接影片，攻擊謝龍介房產問題。

「Mr.柯學先生」影片內稱謝自稱買不起房子，卻借4400萬給土地開發公司，名下還有44筆房產，今年2月剛買1棟2800萬豪宅，直呼「龍介的嘴，騙人的鬼」、「烏龍介」。影片隨即在網路上流傳。

謝龍介18日上午8時在新營第1公有市場拜票時，還有人以這部影片提出質疑，謝陣營下午即決定到派出所提告，捍衛清白。

謝龍介陣營稱該粉專就是綠營側翼，童小芸質疑影片刻意扭曲監察院公開的申報資料，所謂「44筆房產」其實是44筆地號，其中有多數重疊，至於「2800萬豪宅」其實是1棟32年的商用5層樓房，影片旁白稱「當議員真的這麼好賺？」是在抹黑謝龍介的清廉與操守。

童小芸痛斥選舉選到沒人性，應回歸政見攻防，不是用側翼、網路霸凌的方式糟蹋對手。