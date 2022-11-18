新海研一號在海巡艦戒護及拖船協助下抵高雄港。（洪靖宜攝）

台灣大學「新海研一號」研究船於13日在菲律賓外海時電力及引擎失效，船上一片漆黑，船也隨浪大力晃動，許多物品散落一地，凌亂不堪，在海上漂流多日，終於在今日下午被拖回高雄港，船上人員也簡單表示：「平安回來就好！」

「新海研一號」研究船於13日執行台菲西南海域研究過程中，於距鵝鑾鼻西南方222浬失去動力，海巡署獲報後派出新竹艦協助救援，船上船員22人，研究員22人，共44人在海上漂流多日。甚至有疑似船上人員拍下當時船艙內影片，指出電力中斷，一片漆黑，僅能有緊急照明燈和手電筒勉強看艙內狀況，大家也穿好救生衣隨時準備棄船，又遇上風浪差，船非常搖晃，物品文件全散落一地。

終於在18日下午3時許，新海研一號被緩慢的拖回高雄港，在2艘拖船協助下慢慢靠7號碼頭，船上人員也不停向岸邊揮手，看得出平安返航，大家心情都相當愉悅。

海巡署南部地區機動海巡隊副隊長林益源說，過程採取2艘艦戒護，每隔1小時就跟研究船及拖船保持通聯，有需要時就由戒護艦來提供，過程平安順利，而船上人員也多半低調，僅簡單表示：「平安回來就好！」