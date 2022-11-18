根據路透社在11月14日至17日所做的最新調查，受訪經濟學家普遍預期聯準會（Fed）將在12月縮減升息幅度至50個基點（2碼）。而在升息前景方面，最有可能的是聯準會收緊政策的時間將拉長，以及政策利率到頂時將升得比現在所預期的更高。

美國10月CPI年通膨率意外跌破8%，讓市場更加確信聯準會在連續4次升息75個基點之後將縮小升息幅度。

不過，路透所做的最新調查顯示，對未來一年和明年的通膨預測略高於一個月前的預期，顯示現在還不是討論聯準會即將停下緊縮政策的時候。

調查報告顯示，在84位受訪的經濟學家當中，有78位認為聯準會將在12月13日至14日的政策會議上，將聯邦基金利率調升50個基點，至介於4.25%～4.50%。

受訪經濟學家普遍預期聯邦基金利率將在明年初到頂，至少將升至介於4.75%～5.00%，較上個月所做的預測調查高出25個基點。

目前市場上對於利率峰值的預測介於4.25%～4.50%和5.75%～6.00%。

回答另一個問題的28位受訪者當中，占多數的16位認為利率到頂時會升比他們現在所預期的更高，且比他們現在所預期的更晚到頂。另外4位認為利率到頂時會比他們現在所預期的更高，但會比他們現在所預期的提前到頂。其餘受訪者則認為最終利率會比他們現在所預期的低，且比他們現在所預期的更早到頂。

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深美國策略師Philip Marey表示，市場相當關注通膨是否已經到頂，但核心通膨的趨勢仍持續存在，這可能促使聯準會一直升息到明年，且利率可能升至超乎目前預期的水準。

調查顯示，雖然物價壓力似乎逐漸放緩，但至少要到2025年，以 CPI及核心個人消費支出（PCE）價格指數衡量的通膨率才會回落到聯準會設定的2%目標。29位受訪的經濟學家中，多達18位認為未來6個月物價漲幅將超出他們的預期。

花旗銀行首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst表示，雖然CPI 數據下滑符合市場對於聯準會將在12月縮小升息幅度至50個基點的期望，但我們在通膨報告中看不到任何明確的證據證明通膨確實朝 2%目標回落，「最近降溫的CPI數據不會顯著影響我們對於通膨上檔空間的看法」。

此外，調查顯示，這個40年來最激進的緊縮周期使美國經濟在一年內陷入衰退的可能性為60%，與上個月的預測差不多。30位受訪經濟學家中，多達22位認為這次衰退程度將是輕微的，明年美國經濟料將僅成長0.4%，儘管如此，因為擔心經濟衰退可能更為嚴竣，近來美國企業宣布的裁員計畫已經多達數萬人。

受訪經濟學家預期到明年底，美國失業率將從目前的3.7%升高到4.6%，而最高的預測值達到5.9%，並預期2024年的失業率平均為4.8%，儘管如此，這仍然遠低於以往經濟衰退時的失率率。與上個月的調查相比，經濟學家普遍提高了他們的失業率預測。