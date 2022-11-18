東豐綠廊朴口站仍是紅磚砌造月台，現在已相當少見。（陳清龍服務處提供／陳淑娥台中傳真）

東豐自行車綠廊曾是單車旅遊勝地票選冠軍，朴口休憩區是自行車道的豐原起站，但環境雜亂且欠缺綠美化，市議員陳清龍18日表示，他爭取200萬元經費，進行環境綠美化及擴充遊客休憩空間，預計12月底完工。

朴口休憩區位於自行車道0.8公里附近，以前是台鐵東勢支線西端起點第一個車站，更是見證豐原、東勢山城區林業興衰史車站之一，現存古老紅磚砌造月台相當罕見。

陳清龍指出，朴口站一開始為簡易站，不久後降為招呼站，僅有一座單側停靠的岸式月台與小候車亭；東勢線停駛後，候車亭被拆除，保留下來的月台則淹沒在荒荒蔓草中。直到2000年底，東勢支線蛻變成東豐綠廊自行車道，朴口站紅磚月台得以重見天日。

陳清龍說，東豐綠廊自行車道朴口休憩區，是自行車道豐原第一站，但除了這座古老月台外，最基本周邊環境綠美化都沒到位，他要求觀光旅遊局編列預算，200多萬元經費將進行環境綠美化及擴充遊客休憩空間，預計12月底完工。

修繕包括種植山月桃、藍香草、七葉蘭、龍船花等20種植栽綠美化，原有喬木進行修枝，原有鋪面廢棄物移除加以整理，並增加排水設施及透水鋪面以擴充遊客休憩空間。

陳清龍進一步強調，綠美化建設只是第一步，未來會努力爭取設置洗手間、歷史解說牌等設施，讓朴口站除了休憩外，也成為具有歷史及人文意義景點。