屏東榮總醫療儀器新穎，且擁有和台大癌醫院同等級次世代放射治療儀器。（林和生攝）

屏東榮總歡慶開幕，未來將肩負起屏東縣民健康重擔。（林和生攝）

斥資百億打造的屏東榮民總醫院，18日於原大武營區盛大開幕，總計設置35醫療專科，擁有和台大癌醫院同等級次世代放射治療儀器，眾人期許屏東榮總能成為屏東醫療領航者，與縣內各醫療院所共同合作，守護鄉親健康。

屏東縣長潘孟安致詞時道出一段插曲，他說，基於地方需求，在2016年向蔡英文總統爭取急重症醫學中心進駐屏東時，過程中語氣急躁且音量大聲，希望能充分展現屏東急重症醫療在地化的需求及同等的醫療權，對此，潘特地向總統道歉，蔡則秒回「真的很大聲！」逗得台下一陣笑聲。

蔡英文表示，屏東幅員遼闊，長者也很多，卻沒有大型醫院及充足的醫療資源，來照顧屏東的長輩跟鄉親。過去，許多屏東急重症患者必須跨越高屏溪到高雄的大醫院看診，是辛苦且沉重的負擔。

屏東榮總啟用後，將有最先進的醫療設備，可以解決急重症醫療資源不足的問題，屏東鄉親也不必舟車勞頓，在家鄉就可以獲得高效率、高品質的醫療服務，也感謝每位參與工程建造者的付出。

蘇貞昌也考量醫護人員必須輪值、上夜班，為讓屏榮醫護在各個方面獲得更完善照顧，特別加碼幾十億預算，興建醫護人員宿舍，他強調，透過團結合作，才能讓醫護人員充分發揮其醫療服務功能。

潘孟安有感而發地說，「醫療」一直是屏東人的痛，不論南北，不管山海，每個人都應有同等的醫療權，也因為目標明確，改善醫療在他心中占重要位置，從政多年來不斷奔走、積極爭取，雖然這一路上碰撞的波折，迫使前進的腳步慢了點，但從未放棄過、更不曾懈怠過，相信屏東榮總的進駐，讓過往的所有艱辛，都在這一刻化成甜美的果實。