中市警破獲詐騙集團囚禁案，逮捕8嫌送辦，救出3名被害人。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市警破獲詐騙集團囚禁案，逮捕8嫌送辦，救出3名被害人。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

中市警破獲詐騙集團囚禁案 逮捕8嫌、救出3被害人

台中市第一警分局追查失蹤人口破獲詐欺集團囚禁案，警方18日表示，該集團在網路以借款誘騙繳金融卡、存摺或開設人頭帳戶，伺機控制行動，以存摺帳戶用於洗錢，警方查獲28歲于姓主嫌等8名犯嫌，共營救回3名被害人，查扣非制式手槍1枝、手銬、辣椒水、電擊棒及現金15萬餘元，依質押人口、槍砲及洗錢防制法等罪送辦。

第一分局偵查隊長陳谷楓表示， 13日接獲1名婦人報案稱，她兒子下落不明，疑遭限制行動，警方當天即調派各單位警力到某飯店查緝，逮捕詐團的曾姓及劉姓犯嫌2人，並救出當事人，經擴大追查發現，另有他人遭囚，詐團為防查緝不斷轉移陣地。

警方追查，詐團在社群媒體上刊登借錢免利息專案，誘騙民眾借款，透過借款低息、免息或製造薪轉，要求交付金融卡、存摺或開設人頭帳戶，伺機控制人身自由，並以存摺帳戶做為洗錢工具；遇到配合度高的被害人，還吸收成為集團成員。

警方掌握詐團落腳某飯店情資，16日展開追緝、營救行動，逮捕于姓主嫌等8名犯嫌，營救出2名被害人，被害人尚無明顯受虐傷勢，至於是否有虐囚情事將再進一步追查。警方現場查扣非制式手槍1枝、手銬、辣椒水、電擊棒、手機、毒品及現金15萬4827元等贓證物。

台中市第一警分局分局長張啓祥表示，警方查獲此詐騙集團囚禁被害人案件，共逮捕8名犯嫌、救出3名被害人，全案依質押人口、槍砲、毒品、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送檢方偵辦。