港股突然在午後由升轉跌，收盤翻黑。醫療股和半導體股跌最多。內地主要指數也全數下滑；中國新冠染疫數的增加，以及債券市場流動性緊張，均加大了不確定性。

周五香港恆生指數收盤小跌53.12點或0.29%，為17992.54點，並為連續第三個交易日下跌。國企股(H股)跌15.17點或0.25%，為6125.40點。

有報導指稱，在債券殖利率飆升導致部分投資者蒙受損失之後，中國政府已要求銀行檢查債券市場的流動性。

此外中國單日確診人數增加，周五為連三天破兩萬人，外界擔心將挑戰防疫管制鬆綁的政策趨向。

半導體股跌2.5%，上海復旦跌6.6%，報37港元；華虹半導體跌3.1%，報26.3港元；中芯國際跌2.3%，報17.1港元。

醫療股跌3.9%，領跌最多。百心安大跌55%，報21.6港元，該公司公布上半年淨虧損1億人民幣。該公司在去年底掛牌時，IPO發行價為21.25港元。

其它例如內房股也走低。

阿里巴巴漲2.2%，收報79.95港元；該公司上季營收年增3%，表現不如預期，並轉為淨虧損205億人民幣。