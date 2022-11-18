台北市第六選區（大安、文山區）戰況激烈，身為新人、經國民黨報准以無黨籍身分參選的候選人曾獻瑩更是告急，今(18)日上午，前行政院衛生署署長楊志良特別現身木柵市場力挺台大學弟曾獻瑩：「票投4號曾獻瑩！」

繼賴士葆委員和「金小刀」金溥聰之後，在政界相當有名望的前衛生署署長楊志良也現身陪同曾獻瑩到木柵市場掃街拜票，引起民眾熱烈歡迎，握手合照好不熱鬧。有一位搭乘電動輪椅的太太看到曾獻瑩，趕緊追上但落在隊伍後方，曾獻瑩聽說是支持者想要看到他本人，立刻轉身回頭與她合照。還有幾位來買菜的中老年人認出楊署長，驚喜要求與署長和曾獻瑩合照，場面如同今天的天氣，陽光燦爛。為戰雲密佈的選情增添幾分溫馨。

前衛生署署長楊志良現身陪同曾獻瑩掃街拜票。(圖片來源：曾獻瑩提供)

曾獻瑩競選布條就是和五位孩子的合照，楊志良表示：「台灣社會普遍不婚不生，已經影響到國安層級。曾獻瑩長年默默推動愛家理念，是個有信念又有能力的優秀候選人，所以我願意推薦他。」

據楊志良研究，台灣25至29歲未婚達80%以上，35至39歲有38%以上，幾乎是世界上青壯年最不婚的國家。他進一步指出，「全台1148萬就業人口中，有21%每月收入不到三萬，請問男性如何買房？女性如何生養？」此外，男女兩性的生殖能力均是世界最後一名，原因之一就是「毒食」危害，遲婚加上毒食，結果就是台灣每七對夫婦，就有一對不孕，帶來的影響就是國安問題的衝擊。

楊志良也敲鐘提醒健保問題，他痛批，照現在的情況下去：「我們的健保十年內一定會垮，就是這是無良的民進黨政府做出來的！今天的報導，台灣的生育率是全世界倒數第一，虐兒率也是全世界排名前面幾名的！所以，我們今天要改變，第一，議員要選曾獻瑩，第二，市長要選蔣萬安，再來，下架民進黨！」楊志良鏗鏘有力的一席話，引發圍觀民眾熱烈迴響。

曾獻瑩表示他出身單親弱勢家庭，既非官二代也非富二代，能有政界聲譽卓著的前輩站台力挺，他表示非常感恩感謝。曾獻瑩表示，非常歡迎大家11月19日下午兩點，來參加在大安森林公園露天音樂台舉行的《讓家更偉大》：「我們希望能夠透過這個活動，重新喚起社會各界對家庭的重視！」