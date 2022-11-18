大陸電商巨頭阿里巴巴17日晚間公布第二財季業績，降本增效措施見效，經調整淨利年增19％。不過消費需求減少，壘加疫情反覆及競爭加劇，大陸淘寶天貓平台GMV（商品交易總額）較上年下降。

今年阿里繼續低調過「天貓雙11」，只稱大陸淘寶天貓GMV與去年持平。該公司主席兼首席執行官張勇表示，今年雙11購買人數有所下跌，但人均購買金額增加。

張勇又表示，上季消費者訪問保持穩定，但是消費行為較疲軟，故消費頻次有所下降，此外局部地區因疫情而影響物流服務，不利商家經營及用戶體驗。

阿里上季大陸商業收入為人民幣（下同）1,354.31億元，年減1％，當中客戶管理（CMR）收入年減7％至664.97億元。

張勇提到，上季中國商業客戶管理（CMR）跌幅高於平台GMV跌幅的原因有三，包括疫情影響發貨導致更多退貨、直播等銷售方式擁更高退貨率、用戶退貨越來越方便。若剔除退貨因素後，其電商實收率（Take Rate）保持穩定。

問及今季影響退貨率以至整體電商的重要因素，張勇認為，宏觀狀況將影響企業以至消費者信心，而集團也加強保障物流，隨著大陸公布20條優化防控措施，有助改善部分地區物流表現，此外商家認同直播為其中一種銷售模式的同時，阿里正在努力平衡商家成本及消費者體驗。

張勇指，各項降本增效措施初見成效，其他業務包括餓了麼、高德，Lazada、優酷等業務虧損規模顯著收窄。