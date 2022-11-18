小桃子媽媽今天由立委張廖萬堅及議員林祈烽陪同開記者會，她哽咽質疑孩子在保母家到底發生什麼事？要求社會局暫停該位保母托育並積極調查。（張亦惠攝）

台中市一名1歲女嬰小桃子（化名）本月8日到保母家後因嗜睡等狀況由保姆送往醫院就醫，沒想到竟診斷為顱內出血，緊急開刀後至今仍昏迷，立委張廖萬堅及議員林祈烽今天陪同家長開記者會，批市府「可有行政作為而不作為」態度就像「局外人」。市府則表示已啟動調查並積極處理中。

張廖萬堅說，社工雖11月8日案發馬上到場，隔天到家屬家時表示能提供免費法律諮詢，但直到14日都沒有相關安排，經由家屬提醒才向律師約時間，非常消極。

張廖萬堅說明，根據兒少法第26之1項第5款，居家式托育服務有客觀事實認有傷害兒童之虞，經直轄市、縣（市）主管機關認定不能執行業務；第二項則指第五款之認定，應由直轄市、縣（市）主管機關邀請相關專科醫師、兒童少年福利及其他相關學者專家組成小組為之，但市府團隊竟沒有同理心「不作為」，態度讓人覺得是「局外人」。

林祈烽痛批，社會局調查態度消極、緩慢、怠惰，事發至今超過10天，醫院報告指出小桃子身上有舊傷跟新傷，醫療鑑定報告非常重要，但社會局卻今天才發出公文，而保母為何不叫救護車、是否經常性對幼兒施暴等目前都得不到證據說明，社會局角色難道只淪為幫家屬介紹律師嗎？虐嬰虐童事件一再重演，顯示盧市府已經沒有監督兒虐案件的功能，且保母涉嫌重大，竟然現在還能收托嬰幼兒，要求市府負起行政責任，市長道歉、局長做充分說明。

社會局強調，全案已啟動調查，如相關人員涉嫌不當對待兒童，將依兒少權法究辦，絕不寬貸。至於保母是否可繼續收托？社會局說明，兒童及少年福利與權益保障法第26-1條中的客觀事實，是指如保母患有精神疾患、藥酒癮、兒保案件保護令紀錄、醫療診斷證明等，並經專家學者認定。經調查該保母未有上述情形，雖然此案尚在調查程序中，未確認居家托育人員違法事實前，無法強制終止收托或強制轉介。

社會局強調，此案已積極辦理，依據台中市居家托育服務中心危機事件處理機制，如遇疑似兒虐案件，調查過程中加強訪查輔導，並依家長意願轉介，持續追蹤輔導至結案。