陳柏惟近日特地前往中和替張維倩站台，呼籲選民要支持修憲案。（張維倩提供／李奇叡新北傳真）

爭取連任的新北市議員張維倩在選戰倒數階段持續衝刺，近日邀來林佳龍夫人廖婉如、立委蘇巧慧以及前立委陳柏惟助講站台，除了拉抬選情，也宣傳18歲公民權。張維倩強調，18歲是一個對未來充滿拚勁的年紀，應該要擁有屬於自己的公民權利，呼籲選民要支持修憲案，投下神聖的一票。

陳柏惟近日特地前往中和替張維倩站台，呼籲選民要支持修憲案，也要支持守護台灣的張維倩，讓「民主前進挺18、新北中和挺一、八（一號林佳龍、八號張維倩）」。

陳柏惟說，台灣社會裡的年輕人已經覺醒，也瞭解只有捍衛台灣才能夠保護民主自由，年輕人用民主選票參與政治，用選票去改變自己的未來，全世界都在看台灣如何決定未來的方向；張維倩則表示，全世界200多個國家中，剩10個國家的投票年齡還定在18歲以上，其中1個就是台灣，但18歲的年輕人，對社會有感知也有感受，也願意為國家、社會付出行動，奉獻回饋自己的力量，18歲是一個對未來充滿拼勁的年紀，應該要擁有屬於自己公民權利。

蘇巧慧說，20年來的民主進步，讓這世代的年輕人終於有機會享受到年輕人自己的公民權利，而她也藉機向支持民眾喊話，希望大家繼續支持張維倩，讓好人才繼續留在議會為大家服務。

擔任林佳龍分身的夫人廖婉如陪伴張維倩車掃時則說，近日將盡力投入時間扮演分身，駐點雙和加強拜票，期待能協助林佳龍拉抬選情，希望議員們都能順利連任；行政院政務顧問、前議員張瑞山也拿起麥克風向支持者喊話，此次中和選舉綠營需要團結一致，也喊話民眾可以繼續支持在地深耕基層的議員，讓認真服務的市議員都能順利連任。

張維倩表示，夫人扮演最強也是最暖分身，除了守護丈夫的理想，也希望守護台灣的民主，呼籲大家市長票投1號林佳龍、議員支持8號張維倩、以及支持18歲公民權修憲，想必夫人的拉抬可以喚醒綠營支持者出門投票。