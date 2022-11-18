華建(2530)今(18)日下午舉行法說會，2023年度有3筆完工個案可入帳，可望貢獻營收超過70億元，推案量將超過510億元。目前房市買氣不佳，華建指出，明年度完工可入帳的個案去化率1筆接近6成，2筆接近5成，表現上屬於「量縮價穩」的走勢。

華建2023年度即將完工可以入帳的個案預計將會有大華首捷、大華靚、大華旭等3筆個案入帳，預估可望貢獻營收超過70億元。至於明年度推案量將推出7筆個案，桃園有5筆個案、台中有1筆、台南也有1筆，總銷案量將超過510億元。

華建前10月營收已達19.92億元，預期今年全年度營收可望超過20億元，有機會創2017年以來新高。原本預期在明年第2季才推案的台中烏日新高鐵段大型建案，已提前至今年10月推出，此案總銷金額達155億元。

華建已完成公司章程修訂，將以每半年配發一次股利，在股本已擴大至84億元同時，對股利分派將以現金為主。