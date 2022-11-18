智邦(2345)今日舉辦法人說明會，執行長Edgar Masri表示，面對大環境仍存在不確定性，智邦對2023年維持審慎樂觀，預計營收會有雙位數成長，另外，400G營收占比明年有機會成長到15%。

智邦第三季合併營收205.81億元，季增加10.08%、年增加35.37%；合併營業毛利45.33億元，季增加11.26%、年增加59.08%；合併稅後純益24.61億元，季增加18.73%、年增加124.64%，每股稅後純益4.41元。單季毛利率22%，季增加0.2個百分點、相較去年同期增加3.3個百分點。

智邦累計前三季合併營收550.07億元、年增加29.56%；合併營業毛利115.88億元、年增加47.86%；稅後純益58.21億元、年增加83.14%，每股稅後純益10.44元，創下歷史同期新高，也已經超越去年全年的8.44元。平均毛利率21%、較去年同期成長2.5個百分點。

存貨控管是智邦重要的一環，智邦前9月存貨金額為124.27億元，相較前6月的141.53億元下滑；存貨週轉天數也由91天降低到81天。

智邦今年持續強化供應鏈與庫存管理，並擴張產能，整體營運穩定成長，目前新的生產基地興建中，且由於疫情，智邦也發現很多客戶不同得需求，智邦也開始建立國外的菁英RD團隊，更創立智邦學院以培訓優秀人才。

智邦點出當下面臨的挑戰包括疫情與大陸封控政策、零件缺料問題、地緣政策風險以及匯率與通膨問題，智邦也積極透過縮短交貨期與供應鏈透明度、提升零件可用率、材料與供應商多元化，以及分散生產中心等來因應；另外，智邦也透過大數據分析支援決策方向，透過人工智慧與機器學習開發新世代生產規劃模式。

展望2023年，執行長Edgar Masri表示，大環境還是存在很多不確定性，智邦維持審慎樂觀態度，預計營收會有雙位數成長，目前訂單狀況正常，短期尚未看到有客戶端有甚麼明顯調整。

400G交換器進度上，Edgar Masri表示，今年截至第三季占比約10%，預計明年有機會成長到15%，且相對於競爭對手為硬體+軟體的封閉式銷售模式，智邦提出的是一個分散式的銷售模式，相信會有更多客戶會希望得到這樣的銷售型態，目前400G產品不單出貨給ODM也有出貨給企業端，顯示當下企業端也升級的需求釋出，不僅如此，智邦看好明年400G的品牌業務會有高於平均的成長幅度。

隨著400G下一代將發展到800G，Edgar Masri表示，相較於400G，800G的技術門檻更高，包括在散熱、連接器的要求，而相信智邦在該領域位居產業得領先位置。