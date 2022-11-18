豐達科(3004)召開法說會，飛機需求拉抬，手上仍沒有多少庫存，並拉抬產出，未來展望樂觀，但未來缺料、缺工問題還是問題，甚至影響到明年產出水位，預計明年下半年才可能改善。

隨著旅遊逐漸復甦，全球整體航運量回溫，豐達科(3004)2022年第三季合併營收為新台幣5.88億元，季增18,37%、年增64.12%，營收單季回歸到疫情前的七八成水位；第三季合併稅後淨利為新台幣0.54億元，轉盈增加0.87億元；2022年第三季每股稅後盈餘為1.04元。

2022年前三季累計合併營收為新台幣15.10億元，年增50.81%；前三季累計合併稅後淨利為新台幣0.81億元，同樣轉盈增加1.82億元；2022年前三季累計每股稅後盈餘為1.54元。

豐達科今年前三季產品比重，航太扣件占53%達8.05億元、航太車削件29%達4.39億元、工業扣件18%達2.65億元，其中工業扣件占比在去年航太需求弱下，該領域去年增至21%比重。

業務發展上，新產品導入件數累計前三季達468件，後續也開發新扣件系統擴大產品組合。

商用飛機市場趨勢，隨著各國對旅遊限制的放寬，各國區域內市場將逐漸恢復，隨後長途旅行將在2023-2024年恢復到疫情水平。而飛機類型需求的變化，波音公司的20年商業市場展望(2022-2041年)預測單通道客機將占全球市場新交付量的75%，而寬體客機交付量僅占新交付量的18%左右。空巴的2年需求預測也給出類似的結果，典型寬體客機20%和典型窄體客機80%。

在商用飛機新機需求方面，到2042年，航空公司將需約4.7架飛機營運，較2019年增長81%，其中禁87%是新建飛機。主因有三，一為把停飛機隊復飛的成本非常高，當市場復甦時，航空公司會選擇採購新機；二為高的能源和碳排成本開始衝擊市場；隨著市場復甦，以高成本營運的低效機隊將轉向新飛機；最後，世界GDP的持續同比增長，讓更多人有能力選擇乘座飛機旅行。

即使烏俄戰爭、地緣政治、升息等因素，公司以目前看到狀況，手上仍沒有多少庫存，因飛機營運狀況往上走，扣件需求大增。而營收數字也跟著往上走，廠房部分，兩年低點後陸續回到使用的正常稼動狀況，持續恢復水位當中。資本支出方面，目前要滿足現有產出仍足夠，過去兩年著重在智能化、自動化，明年資本支出還是會持續著力這兩方面，而製造資本支出方面，會再看需求做調整。

豐達科表示，上游客戶擴產，飛機需求成長快速，但難以掌控問題還是在供應鏈缺料、缺工、歐美通膨等不穩定因素，其中公司更強調，原物料困境跟去年甚至沒什麼改善，加上缺工的問題，都還是會導致明年產能能否成長的最大因素，，預計明年下半年才可能改善，而公司先前布局的智能化、自動化製造也持續精進改善上述問題。

關於公司低軌衛星是否有切入？豐達科表示，還是以飛機市場為主。

而去中化、中美貿易戰等窘境，豐達科說明，飛機製程相當複雜，認證也麻煩，需花好幾年時間，目前並沒有打算在大陸或台灣以外生產地的需求，不過客戶有要求把庫存提高，降低未來地緣政治所帶來的問題。