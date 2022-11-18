財政部周五於台北國際會議中心舉行「第20屆民間參與公共建設金擘獎頒獎典禮」，行政院院長蘇貞昌及財政部部長蘇建榮親臨會場頒獎，公開表揚獲獎團隊對公共建設的貢獻，期勉得獎團隊持續提供優質公共服務，並向辛苦的評選委員致意。財政部部長蘇建榮致詞時表示，優良促參案件，具良好的示範作用，提供優質公共服務，創造民眾、企業與政府三贏局面。

行政院蘇院長致詞時，以新北市中和區保二總隊公辦都更案及雙和醫院BOT案為例說明，透過民間參與公共建設模式，成功落實中央社會住宅政策及提升地方醫療資源；今年適逢促進民間參與公共建設法施行22年及金擘獎第20週年，蘇院長特別感謝所有評選委員、民間及政府團隊，因為公私協力，讓台灣更美麗、也讓國家更有力。

蘇院長也期許政府機關要積極任事，架構好的促參法制環境，提供好的誘因，不要怕讓民間獲利，才能吸引投資、讓人民有更好的服務；蘇院長勉勵今日所有得獎團隊，好還要更好，持續有精彩演出作為典範，讓台灣更加美好。

財政部蘇部長建榮致詞時表示，金擘獎辦理20年來選出許多優良促參案件，具良好的示範作用，提供優質公共服務，創造民眾、企業與政府三贏局面。推動促參有賴政府機關主動積極作為，今年財政部大幅度修正促進民間參與公共建設法，期盼於年底前獲立法院三讀通過，可提供更完備的促參法制環境，歡迎各界持續踴躍參與投資我國公共建設，採用公私協力模式，達成「金擘促參‧共好台灣」的目標。

本屆金擘獎共10件脫穎而出獲獎，包括政府團隊獎4件及民間團隊獎6件。頒獎典禮特別安排政府團隊特優獎得主新北市政府衛生局及優等獎得主桃園市政府養護工程處分享辦理歷程、心得及經驗交流，讓更多公共建設團隊從中學習，複製成功經驗。

近年雖面臨嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情衝擊，但各界對金擘獎之重視仍未受影響，頒獎典禮當天約300人共襄盛舉。