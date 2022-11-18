財政部北區國稅局表示，為鼓勵民眾使用載具索取雲端發票，自111年7-8月期起，增開雲端發票專屬五百元獎項之中獎組數，由原來的165萬組增加為215萬組，再加上百萬元獎30組、2千元獎1萬6千組及八百元獎10萬組，每期雲端發票專屬獎總獎金高達12.17億元，中獎機率大大提升。

該局進一步說明，財政部推動統一發票兌獎多元服務措施，民眾下載「財政部統一發票兌獎APP」，從取得發票到中獎發票兌領全程無紙化，消費時主動提示載具索取雲端發票，運用「財政部統一發票兌獎APP」將各種載具(如悠遊卡、一卡通、icash、信用卡、跨境電商電子郵件及會員卡等)歸戶，領獎期間內可享自動對獎，中獎主動通知，若設定中獎獎金匯款帳戶，中獎獎金還可直接入帳，免貼印花稅票，不僅省下保存發票及兌獎時間，也可避免因逾期無法兌領中獎獎金的窘境。

該局提醒，民眾購物消費請多利用載具索取雲端發票，除可參加一般紙本統一發票中獎號碼對獎外，還可享有雲端發票專屬獎對獎權益，對獎機會多1次，也避免中獎紙本發票毀損及遺失風險。至於營業人開立雲端發票則可降低其營業成本，亦有助於政府推廣節能減碳政策美意。