「出來投票，讓改變繼續！」新北市長侯友宜今天誠摯地拜託所有新北市民，在11月26日當天一定要出來投票。侯友宜並請新北市民給努力認真的市府團隊以及侯友宜一個肯定，請大家屆時要出來投票，才能讓改變繼續，也讓新北市未來會更好。

侯友宜今天帶領選辦政治實習生舉行記者會。(圖/侯友宜選舉辦公室提供)

爭取連任的新北市長侯友宜今天帶領選辦政治實習生舉行記者會，公布首支60秒版本宣傳影片，細數新北市這四年來的建設推進。侯市長表示，新北市已經大幅改變，還會繼續改變，成為國際風貌的大都市，因此「1126拜託所有新北市民，給努力認真的市府團隊以及侯友宜一個肯定，請大家出來投票，讓改變繼續，新北會更好！」

今天公布的60秒影片中，是由侯市長親自「獻聲」，向市民報告新北市的重大建設，包括今年底預計完成120家公共托育中心、70家托老中心，並已完成10座品牌特色市場改造，在三重也打造了全國最大面積的「熊猴森樂園」，今年底全市將達到155座共融公園，還有50年不變的新泰塭仔圳，已輔導搬遷4217間廠家，成功轉型合法，將迎來大開發，讓小朋友、成人、長者都能有個安居樂業的環境。

「尋求共好方向，盡力把它完成」，侯友宜表示，新北擁有優越地理位置、多元環境與族群，正以一個大台北中心、千萬人口共好的方向，不斷成長、前進，未來不只要新北好，更要帶動北台灣以及台灣的未來。這四年當中，新北各項建設逐步推進，軌道建設一條條的蓋，令人詬病30年不變的五股垃圾山也轉變為夏綠地，50年不變的新泰塭仔圳已開始整地，構築新北市成為國際大城市風貌。

侯友宜並說，新北市2030願景共有三大軸心的城市藍圖，並將布局六大產業。三大軸心第一大軸心為新板特區、府中雙城，再來是三重第二行政中心，將有3000位公務員進駐，搭配蘆南蘆北開發，最後為新莊副都心、塭仔圳加上五股擴大都市計畫、泰山楓江都市計畫，相當於兩倍的大安區。另也規劃三條微笑曲線，以新店十四張與蘆南蘆北重劃區為南北端點，第一條藍線沿著新北環快與淡水河、新店溪沿岸發展，第二條黃線為新北環狀線，第三條則是沿著未來的泰板輕軌與五泰輕軌，透過捷運空間串連城市發展。

「新北市已經大幅改變，新北還會繼續改變」，侯友宜表示，城市持續進步的腳步，需要每一個市民共同的努力，「新北市要做大市，更要做大事，請大家年底ㄧ定要出來投票，「您的每一票，就是支持新北市繼續改變的最重要力量」，拜託大家「出來投票，讓改變繼續！支持好好做事、認真做事的市府團隊以及侯友宜，未來的新北市，一定會更好！」