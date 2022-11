針對澳洲是否支持台灣加入CPTPP,澳洲總理艾伯尼斯今天受訪表示,僅有受承認國家可加入,外交部對此表示,此說法與加入規定不同,已透過駐處向澳洲政府要求澄清原意,以免誤解。

外交部發言人歐江安下午告訴中央社記者,有關澳洲總理艾伯尼斯(Anthony Albanese)今天在泰國出席亞太經濟合作會議(APEC)峰會,針對媒體詢問澳洲是否支持台灣加入CPTPP時,答覆「僅有受承認的國家可加入CPTPP」(CPTPP is a relationship between nation states that are recognised),這說法和CPTPP入會資格的相關規定有所不同,外交部已透過台灣駐澳洲代表處及澳洲駐台代表機構,向澳洲政府要求澄清原意,以避免外界誤解。

歐江安指出,跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)對符合其高標準的所有經濟體皆採取開放態度。根據2019年CPTPP執委會對新成員加入的決定,CPTPP新成員的加入是以共識決定,有意申請經濟體須向存放國提交正式入會申請。

歐江安提到,中華民國台灣不只是主權獨立國家,更是先進的自由民主政體及經濟高度發展的獨立經濟實體。台灣已於2021年9月22日正式向CPTPP協定存放國紐西蘭遞交CPTPP申請函,並持續推動依據CPTPP新會員入會程序完成後續作業,目前沒有任何CPTPP的11個會員國質疑台灣申請加入CPTPP的資格條件。

歐江安指出,台灣正式提交入會申請後,美國、日本等國均公開肯定台灣在履行國際承諾的表現,並指出台灣共享的民主價值應是CPTPP成員國納入新會員決策的重要考量。

此外,澳洲聯邦參眾兩院「外交、國防暨貿易聯席委員會」,經跨黨派議員一致同意,於今年2月10日發布調查報告,建議澳洲政府與CPTPP合作,鼓勵(encourage)並促成(facilitate)台灣、英國與韓國入會,並同步啟動台澳自由貿易協定(FTA)談判。

而台灣是澳洲第7大貿易夥伴及第6大貨品出口市場,過去5年雙邊貿易額持續以10%幅度穩定成長,2021年成長幅度更高達66%,台澳雙邊貿易總額達245億澳元。

歐江安說,如同澳洲,台灣一向支持以規則為基礎的國際貿易體制與自由開放市場,並認同CPTPP高標準、高品質的經貿規範,實現達成永續及包容性經濟發展的目標;台灣已準備多時,完成法規調整,並有信心已經符合CPTPP規範。

歐江安強調,台灣加入CPTPP,必將有助持續深化、廣化台灣與澳洲及所有會員體互惠互利的經濟合作與投資關係,且台灣與澳洲共享民主、人權及法治等普世價值,堅持自由市場理念、反對經濟脅迫,並致力維護以規則為基礎的國際秩序。(編輯:林興盟)1111118