永慶慈善基金會長期舉行公益影展，用影像方式傳遞社會的溫暖與美好，今年更全力支持社團法人美力台灣3D 協會「美力台灣 3D 電影車」計畫，從9月開始陸續已在高雄、台南的國小校園舉行3D行動電影車巡迴影展。為了讓更多孩子認識台灣這塊土地，3D行動電影車於11月份進入新竹小學，由永慶房產集團竹苗區加盟四品牌經管會(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)大力協助4場校園影展活動，聯合在地夥伴的力量，為偏鄉孩童持續傳遞愛與正能量。

3D行動電影車深入新竹縣寶石國小、新埔國小、東興國小、竹仁國小，為偏鄉孩童播放3D電影，永慶房產集團竹苗區經管會三位會長永慶不動產黃煜均會長、有巢氏房屋張汯翰會長及台慶不動產余柏霖會長帶領加盟店夥伴們化身為志工協助影展進行，幫助小朋友戴上3D眼鏡，陪伴孩子觀看「美力台灣3D」和「台灣超人」，期望孩童們藉由3D電影，來認識台灣的美麗之處，開拓他們夢想的視野，勇敢追尋自己的夢想。

永慶不動產竹苗經管會夥伴們化身為志工，幫助小朋友戴上3D眼鏡，陪伴孩子觀看「美力台灣3D」和「台灣超人」。(圖/永慶房產集團提供)

協助新竹縣竹仁國小場次的永慶慈善基金會董事暨永慶不動產竹北高鐵文興加盟店店東王陽齊分享，在戶外看電影是我們這代人小時候的回憶，現在的孩子較少有這樣的經驗，這次可以邀請「美力台灣」開到新竹給孩子們享受戶外電影的體驗，是一個美好經驗的傳承，尤其這次還是體驗3D電影，相信觀影經驗一定更好！

王陽齊進一步分享，偏鄉小學的學習資源與都市相比往往不足，能代表永慶慈善基金會協助舉辦影展，幫助孩童們透過3D影像科技學習，培育影像的美感教育，更能讓孩童看見台灣的自然美景、人文歷史，深入了解自己生長的土地。影片播放結束後，也準備精美小禮物，贈送每位小朋友一盒色鉛筆，讓他們能在觀賞電影後，用畫筆畫下他們眼中的美麗台灣。

有巢氏房屋竹苗經管會贈送每位小朋友一盒色鉛筆，讓他們能在觀賞電影後，用畫筆畫下他們眼中的美麗台灣。(圖/永慶房產集團提供)

3D行動電影展車播放「美力台灣 3D」及「台灣超人」兩部紀錄片，為孩童傳達台灣之美、超越自我的精神。曲全立導演耗時10年拍攝「美力台灣 3D」，用影像與文字記錄台灣的自然與人文風貌，讓觀眾觀賞前所未見的台灣；新作「台灣超人」則記錄百位無名英雄，貢獻自身力量來改變社會的故事，向孩子傳達勇於面對困境、戰勝挫折，成長為堅毅不饒的超人。此外，永慶與美力台灣拓寬影視教育的廣度，將政治大學與東森慈善基金會共同拍攝且入圍本屆金鐘生活風格節目獎的《部落抓風味》紀錄片介紹給孩童，以影音型態宣揚及傳承原住民文化。

永慶慈善基金會秉持「人間有情，生活無礙」宗旨，舉辦公益影展已有十屆之多，未來將持續結合永慶加盟四品牌夥伴的力量，全力應援活動，為社會注入一股暖流，將真善美的種子擴散至更多孩子的心中。