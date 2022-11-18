民進黨雲林縣長候選人劉建國規畫產業園區，第1年就要把年輕人帶回家鄉。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，國民黨雲林縣長候選人張麗善18日在台西鄉發表「進擊的青年希望工程」政見，內容包括「3大願景」、「8大主軸」與「22項行動方案」，為青年全方位設想。民進黨雲林縣長候選人劉建國則規畫產業園區，第1年就要把年輕人帶回家鄉，讓他們在雲林與長輩住在一起。

張麗善18日展開「20鄉鎮願景親履巡迴」台西鄉行程，同時公布2030前進雲林之「進擊的青年希望工程」，提出「青年安居、優質好生活」、「青年人才養成、提升競爭力」與「導入青年活水、翻轉地方」3大願景目標。

張麗善表示，在生活層面要協助青年照顧家中的長輩與孩子，因此不論是打造友善養育環境、提供生育津貼，或是建置長青食堂、實物銀行，針對拓展長者與弱勢族群的社會福利網等政策，都持續在增加服務量能。

就教育層面，縣府開辦住宿型「雲林縣溫馨家園」，協助照顧弱勢學童，分擔弱勢家庭風險，以及推動雙語教育、智慧科技教育來強化下一代的競爭力。

張麗善指出，透過社會福利、居住正義、友善職場、輔導就業創業，以及擴大青年公共參與等22項行動方案，達成好幸福、真健康、善建設、強教育、挺就業、廣發展、優產業與在地居等8大主軸目標。

劉建國則強調，雲林縣15至29歲青少年失業率全台最高，這是有因果關係的，大家看看嘉義縣，4年有6個產業園區，雲林怎麼會1個都沒有？因此才導致雲林年輕人找不到工作，人口不斷外流。

劉建國提到，未來他要火速盤點土地，規畫產業園區，第1年就要把年輕人帶回家鄉，讓他們在雲林與長輩住在一起。另外，嘉義縣重陽敬老津貼，65到70歲已經發3000元，雲林縣只發1000元，他要讓雲林縣跟嘉義縣一樣，長輩可以獲得尊重，有光榮感。