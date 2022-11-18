選戰進入最後階段，苗栗縣長候選人鍾東錦將舉辦6場造勢晚會。（鍾東錦競總提供／謝明俊苗栗傳真）

選戰進入最後倒數階段，登記1號苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部指出，將展開全縣車隊以及徒步掃街拜票行程，預計從11月21日起，競選車隊將從頭份總部出發，前往18鄉鎮市沿街向鄉親懇託支持，目前已協請地方巡守隊員協助交管，維護人車安全，拜票隊伍行經過程若造成民眾一時不便，還請鄉親諒解。

鍾東錦競選總部目前規畫6場選前造勢活動，分別是19日在苑裡鎮和通霄鎮各舉辦1場通苑地區造勢晚會，20日在三義鄉將有縣長、鄉長和縣議員候選人聯合造勢活動，23日在公館鄉舉辦小型晚會，24日選定在竹南運動公園，舉辦苗北地區大型造勢晚會，25日回到苗栗競選總部廣場，集結苗南地區支持者，舉辦最後的選前之夜。

鍾東錦指出，他在鄉親的鼓勵下，積極投入選戰，歷經對手將近1年來的不斷抹黑、誣衊，鄉親仍然選擇與他站在一起，顯示苗栗選民都是非常有智慧的，剩下最後倒數幾天選戰，他不像對手能夠倚賴府、院、黨下放龐大資源、請來總統大咖幫忙造勢，他會和鄉親手牽手、心連心，一起打贏苗栗這一仗。