張嘉玲進行中和車隊掃街，抵達終點雲林後援會時，數十位雲林鄉親夾道加油歡迎，更獻上鮮花給廖婉如、張嘉玲。（張嘉玲提供／李奇叡新北傳真）

新北市議員候選人張嘉玲昨在立委賴品妤、民進黨新北市長候選人林佳龍夫人廖婉如接力陪同下，進行中和車隊掃街，抵達終點雲林後援會時，數十位雲林鄉親夾道加油歡迎，更獻上鮮花給廖婉如、張嘉玲，加油鼓勵。

張嘉玲稱，自己這次在選舉中飽受謠言攻擊，雖然內心難過，但在選前關鍵的時刻，林佳龍仍特別請牽手婉如姐關心，賴品妤也從北海岸前來給她溫暖，讓她感動到掉下眼淚。

張嘉玲說，她會擦乾眼淚，忍耐堅持繼續往前走，「有路就沿路唱歌，無路就蹽溪過嶺」，即便風雨，她依然會繼續努力下去，所以即使受到許多攻擊也要衝刺到最後。

廖婉如則說，她跟林佳龍認識張嘉玲很多年，張嘉玲雖然初次參選，但從政經歷非常完整，從地方到中央都有歷練，先後擔任前高雄市長、行政院長謝長廷秘書、民進黨中央黨部婦女部主任、前立法院長蘇嘉全辦公室主任，如此優秀的人才值得大力推薦、值得中和鄉親大力支持。

賴品妤表示，自己小時候在中和南勢角出生、成長，今天掃街就如同懷舊之旅。途中還經過了父親、前立委賴勁麟的服務處舊址，滿滿的回憶湧上心頭，中和鄉親熱情依舊，她希望大家要給認真努力的人支持。