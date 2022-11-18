Kolas Yotaka密集拜票，媒體訪問猛轟縣政建設。（資料照片）

接近投票日，花蓮縣長選戰攻防越演越烈，民進黨候選人Kolas Yotaka接受媒體專訪，痛批花蓮縣政建設，日出香榭大道、縣府官員涉官司、礦石稅違法等，她要號召全民終結花蓮國的運動，相對於對手火力全開，國民黨徐榛蔚團隊則是發布12分鐘競選政見影片，詳細說明自己這4年來的努力和對花蓮未來的規劃，「花蓮真的一直在進步中」。

國民黨花蓮縣黨部不滿，這場選戰開打以來，Kolas Yotaka就一直抹黑唱衰花蓮，縣府團隊獲媒體5星評鑑，卻被污衊說成是假的，但同樣被評為5星的屏東，民進黨卻自己大吹特吹，顯然是刻意扭曲事實，醜化花蓮這幾年的進步。

黨部說，Kolas Yotaka甚至糟蹋說花蓮是「百廢待舉」，但花蓮哪裡廢了？這麼看不起花蓮，又何必空降來選縣長？Kolas Yotaka這種貶抑花蓮，帶著高高在上姿態，已經引起許多花蓮鄉親的不滿。

黨部說，徐榛蔚12分鐘政見影片出來後，從政績到步驟到願景，紮紮實實的內容，相較於Kolas Yotaka在政見會上花了大部分時間攻擊謾罵、所表現出來的內容空洞與淺薄，相信花蓮鄉親們眼睛是雪亮的。

徐榛蔚影片中還特別強調，花蓮的家戶收入成長了三分之一，失業率遠低於全台平均，「我們的進步看得見，花蓮的未來不能停，所以懇請鄉親秉持真愛花蓮的心，支持徐榛蔚」。影片已上徐榛蔚臉書粉絲專頁、YouTube搜尋徐榛蔚，也歡迎轉傳。

Kolas是在接受媒體專訪中痛批徐榛蔚執政下，花蓮停滯不前，她還說，這次花蓮縣長的選舉，選民參加的不僅是一場公民運動，更是一場「不害怕運動」、一場重新定義花蓮的運動，是跨族群、跨政黨、跨世代的運動，大家要的是公開透明的政治。