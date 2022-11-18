北韓今(18)上午10時15分朝東部方向發射1枚長程彈道飛彈，遭到首爾政府嚴厲譴責其公然違反聯合國安理會相關決議。為因應北方挑釁，南韓軍方隨後出動F-35A隱形戰鬥機，首度進行以朝鮮移動式發射臺為目標的打擊訓練。

綜合韓聯社、《韓國時報》英文版報導，南韓聯合參謀本部稍早宣布，此次演習重點為加強打擊北韓導彈相關設施的能力。為應對其上午發射的洲際彈道導彈（ICBM），軍方也出動聯合飛行陣在東海上空反制。此次南韓空軍於江原道必勝射擊場出動F-35A戰機，投射精密制導炸彈（GBU-12）打擊北韓移動式導彈發射車（TEL）為模擬目標的訓練。

具有隱身優勢的F-35A戰鬥機展示如何在不被敵人發現的情況下接近目標，並實施精確打擊，南韓軍方總計派出4架F-35A以及4架美國空軍F-16戰機；聯合參謀本部強調，此舉為韓美對任何威脅表達堅定應對的意志，以及精準打擊敵方的態勢。