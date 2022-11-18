據人力銀行調查顯示，求職者在挑選公司時，除了薪資符合期待外，福利制度也是重要的考量點，企業福利給的好，員工們就更容易投入，提高向心力，各大企業也紛紛祭出誘人的福利制度來吸引求職者，其中永慶房屋針對業務新進人員，提供前9個月每月5萬的收入保障外，還有一項超「卷」的福利制度。

永慶房屋為員工打造幸福的職場環境，除了底薪與業績獎金外，經紀人只要完成工作項目即可獲得專屬的虛擬貨幣「永者幣」，累積後可至「永者商城」兌換家電、禮券等商品，永慶房屋經紀人蘇竑浩分享到，今年1~8月已累積將近6萬永者幣！過去曾兌換百貨禮券及音響等商品，除了底薪與業績獎金，還有永者幣幫自己額外加薪！

永慶房屋「永者幣」為經紀人額外加薪無上限

永慶房屋經紀人蘇竑浩大學4年期間在餐飲業實習，發現餐飲工作是用體力來換金錢，不僅工時長達10小時且未來發展有限，想在畢業後趁年輕拼高薪，選擇高總價的房仲業務工作，讓收入不會再有玻璃天花板！

雖然第一年業績表現並不亮眼，也曾動了想放棄的念頭，但看到身邊學長姐成功的模樣、店長及師父的鼓勵下，在工作上並沒有因此消極，反而維持高服務量，完成店長與學長的交辦工作，累積服務經驗，在師父的帶領下持續學習，第二年開始業績像倒吃甘蔗一樣好起來，收入翻3倍成長，創下百萬年薪，且業績年年成長，相較於過去已經寫下人生另一項紀錄！

蘇竑浩補充：「原來在這行是真的可以賺到錢！除了底薪與業績獎金外，永者幣真的是職場大確幸，還有透明的月月晉升制度，只要晉升一級就會加薪，第二年就成功晉升了19級，還有額外的海外旅遊獎勵，今年成功拿下最大獎14萬的獎勵，創下最高月收入30萬的亮眼成績，掌握工作方向後，在永慶做業績一點也不難。」

永慶房屋經紀人蘇竑浩今年拿下海外旅遊獎勵，獲得最大獎14萬的獎勵。(圖/永慶房屋提供)

鼓勵新鮮人挑戰自我 在永慶想成交非難事

已經從業務菜鳥蛻變為可以帶領新人的學長，蘇竑浩認為房市專業知識是新人階段要打穩基礎的關鍵，當你具備專業知識才能給客戶到位的服務，並勉勵新人不要一味的急著想成交，不只會給自己過大的心理壓力，也會影響工作的表現，順順的完成工作項目，主動多向學長姐請教，持續累積一定會有嶄露頭角的一天。

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，企業制定優渥的薪獎福利制度，不只創造高度的員工滿意，更帶動企業整體士氣與活力！在原有的薪獎福利外，永者幣制度讓經紀人可以額外獲得獎勵，「永者商城」內品項豐富，包括家電、運動用品及最實用的禮券，為經紀人提供多元的選擇。此外，經紀人根據個人業務成績，每人每年最高可以額外領到250萬元的「幸福成家基金」，歡迎對房地產專業有興趣、想挑戰高薪的求職者，加入永慶的行列。