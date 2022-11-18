疫情解封，加上科技廠辦建案增，需求回升，內裝修產業景氣可望回溫，建材廠期盼今年第四季傳統旺季更旺；輕隔間、地板及石膏板廠環泥（1104）、惠普（8424）、科定（6655）、美吉吉-KY（8466）等樂觀看今年第四季營運成長。預估會比去年同期增一成左右。

近年積極建立全建材一條龍服務的環泥指出，旗下石膏板、木纖維水泥板外牆產品，每年的第四季都是出貨旺季，今年在國內經濟活動陸續解封、內裝修市場看好下，預期今年的表現會優於去年同期。

國內第一大內裝修矽酸鈣板生產廠惠普，與集團的國產建材實業（2504）成立的國宇建材輕質磚、高隔音複合式分間牆，近三年來搶攻輕隔間市場，每年都有2位數的成長。

對於第四季的營運展望，石塑地板廠美吉吉指出，旗下客戶目前庫存調整情況已逐漸步入尾聲，加上公司持續積極擴大歐美地區LVT、SPC石塑地磚業務接單表現，預期第四季的銷售表現將可呈逐月回升力道。

科定全球有64個生產、銷售據點，去年銷售以大陸市場為重。由於大陸市場近年來受疫情影響，封城、清零政策，行銷受阻，因此科定轉向強化台灣市場，今年上半年國內內裝修市場暢望，台灣市場的營收已超越大陸。

除原先的塗裝木皮地板，科定指出，下半年陸續推出環 保產品「環保批批板」及「定製櫃」等新品，在進入內裝修旺季，預期今年第四季的表現在新產品加入及旺季加持下，年成長會有2位數。