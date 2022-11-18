林佳龍與呂孫綾一同率領車隊上街拜票。(黃敬文攝)

民進黨新北市長林佳龍今(18)日行程滿檔，早上先到新北林口進行車隊掃街，下午在新北市議員鄭宇恩、市議員候選人彭莉惠的陪同下，在八里、淡水展開車隊掃街的行程；林佳龍也提及今日公布最新競選影片《需要篇》，內容提到「自己不一定會贏」等語，他解釋這次新北市長選戰本身就是一場艱辛的戰役，外界都不看好，但他認為後勢看漲，會全力以赴到最後一刻。

林佳龍表示，影片內容的最主要是呈現要傾聽人民的聲音，並且提出的政見將在未來4年能夠實現，相較於新北市在侯友宜執政12年之下，人民的聲音不但可能聽不見，也可能聽不下去，所以我們透過影像傳達這些發不出聲的人民心聲，包括恩恩爸、因為治安敗壞而受害的市民，以及工廠被拆遷的而求助無門的人。

他強調，如果一個市長沒有溫度，一切只訴諸好好做事、依法辦理的官腔官調，自己希望作為一位新北市長，是一個有血有肉的市長，而從政以來，自己就是傾聽人民的聲音，在這個基礎上實現對人民的政見。

至於「不一定會贏」這句話，是否會擔心被解讀為提前認輸，林佳龍則說，這一次新北市長的選舉本身就是一場艱難的選戰，他接受民進黨的徵召、承擔起這樣的責任奮戰到至今，就是在打一場外界認為不可能的選戰，但團隊士氣很高、非常團結，也感動了很多人。

林佳龍表示，目前只剩下最後一周，但後勢看好，每走的每一步幾乎都全力以赴，自己這4個月來在民間走訪時聽到太多人的聲音，他們認為侯市長聽不到、不想聽，也聽不下去，很多人真的充滿悲情，很多怨恨沒辦法發出聲音，連自己在舉辦活動、宣傳也都會被打壓，這些我們都似曾相識。

他強調，這是一場價值觀的選擇，對方是官僚作風，一切都訴諸行政程序，而自己作為一生推動民主改革的人，在這種打壓之下絕不妥協，所以自己是越戰越勇，也知道是為誰而戰、為何而戰。