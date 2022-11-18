2022年第20屆民間參與公共建設「金擘獎」，新北市衛生局以「新北市立土城醫院興建營運暨移轉(BOT)案」榮獲「政府團隊獎」特優、「民間團隊獎」優等及「公益獎」共3個獎項，為本屆金擘獎申請參獎團隊中最大贏家。

新北市立土城醫院BOT案勇奪金擘獎三項大獎，為本屆申請參獎團隊中最大贏家。 圖/新北市政府提供

新北市衛生局勇奪第20屆金擘獎「政府團隊獎-特優獎」，行政院長蘇貞昌頒發50萬元獎金給新北市衛生局長陳潤秋。 圖/新北市政府提供

今(18日)天由副市長陳純敬出席頒獎典禮，陳表示土城醫院在侯友宜市長擔任副市長時全力統籌指揮啟動興建，是新北市重大施政計畫之一，提供土城、樹林、三峽、鶯歌等周邊地區，120萬市民可近性、便利性及公平性的醫療服務，落實在地醫療，就近照護新北市民的健康。

為獎勵民間參與公共建設，提升國內促進民間參與公共建設推動成效，財政部舉辦民間參與公共建設「金擘獎」，今年邁入第20屆，共有「政府團隊獎」、「創新獎」、「民間團隊獎」、「公益獎」、「雙語標竿獎」等5個項目，總計有31個團隊提出申請，參選案件為6年來最多的一次，公共建設類別涵蓋交通建設、衛生醫療、科技、文教及運動等設施，可謂競爭激烈。

在經歷重重評核作業，評審委員一致肯定「新北市立土城醫院興建營運暨移轉(BOT)案」能克服基地取得複雜及困難，引進民間投資技術與資金，推動設置區域級大型綜合市立醫院，不僅提升當地居民就醫可近性，實踐醫療目標在地化，更配合政策推動公共衛生及社區照護，達到興辦公共建設醫療事業需求，因此一舉奪下三項大獎，是新北市民的榮耀。

陳純敬指出，本案從民國99年選址開始到109年啟動營運，歷經三任市長，現任市長侯友宜在擔任副市長任內即全力投入統籌指揮，跨20個局處定期召開會議協調並追辦進度，在歷經都市計畫變更與用地取得，又突遇斬龍山文化遺址搶救挖掘、疊葬遷移及水土保持等艱難議題，期間篳路藍縷，經逐一克服後終於在103年7月與長庚醫療財團法人簽約並於104年底動土。

107年12月上樑、108年10月取得使用執照，在長庚醫療體系的支持下，結合社區醫療、整合性醫療及急重症醫療等特色，共規劃38個醫療專科，1,058個病床的區域級教學醫院，投資金額達92億，是國內繼雙和醫院及臺南市立安南醫院，第3家、也是投資金額最大的BOT醫院，可舒緩新北市長期醫療不足的困境；109年4月23日開始營運，隨即遭逢新冠疫情，醫院投入大批訓練有素的第一線抗疫生力軍，開設專責病房、成立篩檢站、進駐集中檢疫所，大幅提升新北市防疫能量，在疫情高漲期間努力守護市民健康，營運迄今已提供120萬門診人次及20萬的住院床日。

此外，低收入、身心障礙者、70歲以上免收掛號費，低收入戶及身心障礙者部分負擔由醫院吸收，營運以來累計金額超過2千萬元，善盡市立醫院的社會責任，這也是本次榮獲公益獎的原因之一。

陳純敬表示，新北市政府打造「安、居、樂、業」的宜居城市，在有限的資源及經費，以「跨域協調」、「效率提升」與「傾聽民意」為策略，招商成效稱霸六都，多次獲頒財政部促參司「民間參與公共建設招商卓越獎」，希望以「新北市立土城醫院興建營運暨移轉(BOT)案」之成功案例，成為衛生醫療BOT的典範，同時期許土城醫院成為醫學中心等級的區域教學醫院，提供新北市民更優質的醫療及公衛服務。