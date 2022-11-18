神岡區第三公墓將轉型為萬坪公園，立委楊瓊瓔18日前往現勘。（陳淑娥攝）

台中市神岡區第三公墓禁葬近40年，明年將啟動遷葬作業，力拚明年底轉型為萬坪公園。立委楊瓊瓔18日現勘，第一期將投入2200萬元進行綠美化工程，施作645公尺環狀步道、休憩座椅及多功能活動綠地等，未來可進一步規畫為特色主題公園。

立委楊瓊瓔、市議員羅永珍18日邀集台中市建設局進行「神岡第三公墓遷葬及後續用地初步規畫案」說明，包括局長陳大田、台中市生命禮儀管理處長劉振村、圳堵里長王鴻福、圳前里長陳木生、新庄里長翁登貴及居民均到場關心。

建設局說明，神岡第三公墓緊鄰神清路，是通往清水東山地區重要門戶，面積廣達3.5公頃，初步規畫進行綠美化工程，預計闢建645公尺環狀步道提供居民休憩使用，並種植友善環境灌木，另將施作休憩座椅、照明景觀燈，並保留2處多功能活動綠地，做為第二期運動休閒設施規畫使用，經費約需2200萬元。

圳堵里長王鴻福、圳前里長陳木生均樂見公墓變身萬坪公園，期待能打造成為媲美馬卡龍公園的特色景點。新庄里長翁登貴希望能增加特色設施，以吸引外地遊客朝聖，帶動地方觀光發展。

建設局長陳大田提到，神岡第三公墓面積與最近爆紅的馬卡龍公園差不多，第一階段完成簡易公園，未來可進一步規畫為特色主題公園，也有鄉親希望施作槌球場，都會廣納地方意見一併考量。

楊瓊瓔表示，神岡第三公墓禁葬將近40年，明年上半年啟動遷葬作業，公墓轉型為公園，有助增加綠地面積，提供休閒運動空間，最快明年底完工啟用，致力打造台中成為低碳移居城市。