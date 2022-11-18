苗栗縣長候選人首場電視政見發表會，國民黨候選人謝福弘會後認為自己把握機會展示12大發展主軸的主要政見，包括主張生育補助的提升，還有國中小學生的營養午餐、課後輔導及教科書統統都免費，另外在產業發展方面提出建置苗北科學園區、苗中文教園區、苗南休閒觀光園區等，都已清楚論述自己的縣政藍圖，相信縣民都能感受到謝福弘已經準備好了，未來若擔任縣長，將以專業的規劃為苗栗帶來進步與幸福的願景。

謝福弘表示，先前所有候選人都同意舉辦辯論，唯獨只有鍾東錦拒絕，因此謝福弘把握政見發表會機會，除了闡述政策之外也強調自己的理念。謝福弘表示自己是正藍軍，對國歌和國旗是他心中的信仰，但民進黨執政以來，讓物價上漲、兩岸緊張、民不聊生，完全執政又完全亂政，因此謝福弘要守住藍軍執政。謝福弘表示民眾又向他反映對手買了太多媒體，讓選舉新聞只有片面的訊息，讓外界感覺形勢很辛苦，雖然自己不是金牛、沒有砂石也沒有法拉利，但是選縣長應該選出高道德高標準的人選，不能選黑道治縣也不選民進黨來代理。

謝福弘表示，幾個月來的巨大的壓力下，各種假民調、假消息的造謠攻擊下，謝福弘為了苗栗的尊嚴，為了苗栗的好山好水，呼籲縣民一定要擇善固執。而鍾東錦只有廢棄物掩埋場及砂石事業，假如候選人是為了是為了破壞苗栗的好山好水，組成新的政治利益鏈，根本是拿53萬苗栗縣民供養黑金集團。韓國瑜常講莫忘世上苦人多，苗栗需要是能夠捍衛家園的縣長，這次選舉除了是藍綠對決，更是黑與白，是與非的對決，謝福弘沒有與任何利益掛勾，若當選代表是新氣象與苗栗的新契機，期望鄉親投藍不投綠不投黑，做一個抬頭挺胸的苗栗人。

對於鍾東錦提出選會贏的人，謝福弘回應，選舉是選擇會贏得民心的人，苗栗縣民對地方派系的長期勾結與牽連已經深惡痛絕，所以清清白白，正直誠信的人就是贏得民心的人，因此選會贏的人，就是選謝福弘。

像是民進黨這段時間施政亂搞，擋疫苗、抄論文、進萊豬已經失去民心，至於有暴力前科、黑金勾結、違法砂石、當白手套的人也不會贏得民心，苗栗人怎麼可能會讓前科累累，違法爭議那麼多的人當家，這只會讓苗栗人連一點尊嚴都沒有，因此呼籲選民凝聚選票讓謝福弘贏得勝選，讓國民黨團結守住苗栗的藍天。