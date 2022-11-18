許多人認為貧血只是小毛病，只要多補身體就好，因此沒有特別放在心上，但功能醫學專家劉博仁醫師在臉書粉專PO文提醒，貧血一定要治療，一旦拖延太久可能導致心臟衰竭、休克等，千萬不可輕忽。

劉博仁分享看診病例，指出一名女性病患因為貧血，就醫2年仍無改善，此外還包括走路會喘、身體水腫、全身無力、心臟不適等症狀。後來經檢測血液後發現，她的血色素相較於一般女性正常值至少要11以上，她的數值僅剩3.6；鐵蛋白正常值要10以上，她也只有1.1。

劉博仁形容患者的紅血球仿佛「老弱殘兵」，也猜測其貧血原因包括肌瘤合併經血過多，以及飲食營養不足，但她卻能在嚴重貧血的情況下撐起虛弱的身體上班、走路。幸好調理數日後，患者的體力獲得改善，走路也不喘了。

對此，劉博仁提醒，貧血一定要治療，如果長時間拖延可能導致心臟衰竭、休克、大腦退化、細胞老化、落髮、白頭髮以及引起腫瘤，務必要隨時注意自身血液健康。