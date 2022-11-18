蔡英文說，張嘉玲經過諸多歷練，對於她所提出的政見非常有信心。（張嘉玲提供／李奇叡新北傳真）

蔡英文總統日前親自現身新北市議員候選人張嘉玲競選總部，為自己十幾年來的幕僚子弟兵勉勵、打氣，張嘉玲當面報告政見，蔡英文也說，對她的政見非常有信心，一定能為新北市民爭取建設，提供更好的服務。

選前關鍵時刻蔡英文親臨總部送暖，讓張嘉玲當場感動落淚，張嘉玲也當面向總統報告她的政見，希望能將蔡英文中央的政策落實在地方，包括社會住宅、公托公幼、長照日照、婦女保護、青年就業、捷運交通、河川生態整治等，希望能在進入新北市議會後，督促新北市府加緊腳步，與中央合作推動。

由於蔡英文過去也曾參選過新北市長，對新北市有許多規畫，對新北市民、尤其是雙和地區有深厚的感情，更期盼張嘉玲可以代替她來為鄉親完成這些願景。蔡英文說，張嘉玲經過諸多歷練，對於她所提出的政見非常有信心，一定能為新北市民監督市政、爭取建設、提供更好的服務 ，且加速落實地方政府與中央共同推行的政策，她在現場喊話：「一定要讓張嘉玲當選！」

張嘉玲競總表示，蔡英文十分關注中和選情，因此除了競選總部成立時，小英之友會榮譽總會長、前副總統陳建仁代表蔡英文到場力挺，這次總統更親自前來總部，以行動拜託鄉親支持，希望子弟兵張嘉玲順利當選，能為新北市民打拼更多的建設。