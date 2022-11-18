國民黨踢爆民進黨台北市長候選人陳時中2017年初，曾以台北醫學大學董事身分，赴大陸參加「北醫大寧波醫療中心感恩周年慶」，並和中共黨職人士排排坐合影，以此質疑陳時中聲稱的「抗中保台DNA」在哪裡？陳時中回應「抗中保台不等於事事挑釁」。國民黨立委賴士葆在臉書大酸，民進黨的脈絡就是：談投資賺錢可以把敵人當親人一起合作，其餘的凡事都要抗中。

賴士說，根據大陸海關總署的資料，去年台灣對大陸的貿易順差高達1716億美元。蔡政府從中國大陸獲取龐大經濟貿易利益，賺取人民幣視為理所當然，更不會嫌人民幣骯髒，但是政治軍事上視中共為不共戴天之仇的敵人，所以不斷的切割與中華文化的連結，不斷散播仇中抗中的理念。

賴士葆指出，「抗中保台」口號變成民進黨屢次選舉獲取政治利益的提款機，陳時中說自己有抗中保台DNA，喊得理直氣壯，因為他仇中政策施行得很徹底，包括歧視小明、稱大陸打的疫苗台灣不敢用、採購BNT疫苗跳過上海復星公司、雙城論壇是向流氓奉茶等等，沒有人會懷疑他抗中保台DNA的純度。

賴士葆強調，所以當陳時中被爆2016年曾到寧波的醫院合作談投資交流，簡報上寫的是「兩岸一家親」，在座的是共產黨的官員，讓人質疑陳時中自己怎麼不會覺得人格分裂？陳時中的回應是：「抗中、抗共是基本精神與態度，至於是不是每件事情都要站在對抗角度，抗中保台不等於事事挑釁。」這樣似乎可以捋出一個脈絡那就是：談投資賺錢可以把敵人當親人一起合作，其餘的凡事都要抗中。