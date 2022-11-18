許多自行車愛好者會挑戰「一日雙塔」，在24小時內從台灣最北端騎車到最南端。不過，日前就有人在這樣的活動中捕捉到令人吃驚的畫面，一名阿嬤碰巧騎著淑女車在車陣最前頭，看起來像極了負責破風的領騎者，照片曝光後，讓許多網友不禁嘴角失守，還有人歪樓笑說：「恁祖媽這輩子沒被這麼多少年仔追過」。

中華民國自行車協會12日舉辦「雙塔520」活動，吸引許多熱血騎士共襄盛舉，而這次的一日挑戰並非競賽型活動，從新北富貴角燈塔出發後，一路騎到屏東鵝鑾鼻燈塔，全程共計520公里。

臉書粉絲專頁《柳導的旅行日記》發文表示，活動當天由柳導的團隊擔任保母車，同時也拍下了許多精彩畫面，其中一張照片引起熱烈討論，只見戴著斗笠的阿嬤騎著老舊的淑女車，全身包得密不透風，腳上還穿著豬肝色的傳統雨靴，恰巧騎在車隊前方，意外促成宛如阿嬤破風領騎的奇特畫面。

許多網友看到照片忍不住大笑，「哇！阿嬤領騎噢」、「阿嬤好緊張，很怕被追過」、「一婦當關，萬夫莫敵」、「誰家的阿嬤那麼厲害XD」、「恁祖媽這輩子都沒被這麼多少年仔追過」。

除此之外，臉書粉專《柳導的旅行日記》13日再度分享另一張阿嬤的照片，貼文中幽默寫下，「我孫子要放學了，我要回去煮晚餐，你們繼續加油！明年再幫你們破風喔」。

其實這名阿嬤只是剛好經過，後來就被少年騎士超車了。（圖／臉書粉專「柳導的旅行日記」授權提供）

▍本文經FB粉絲專頁「柳導的旅行日記《租車代駕、單車保母》Jerome's Cycling & Travel」授權。