民進黨高市議員林智鴻批評國民黨高雄市長候選人柯志恩先前擔任立委時阻擋前瞻預算，影響高雄許多建設，柯志恩回擊，林智鴻沒當過立法委員，完全搞不清楚立法院權責，對此，立委趙天麟力挺子弟兵，在臉書發文反嗆，立委職權行使法沒有可以在議事廳丟水球、砸麵粉，妳卻做了最粗暴、錯誤的示範。

趙天麟怒嗆，面對林智鴻鉅細靡遺舉證杯葛前瞻基礎建設預算，影響高雄重大建設，柯志恩的態度不是謙卑反省，反而是傲慢對議員嗆聲「不懂立法委員職權」而迴避質疑。

趙天麟指出，身為柯志恩立法院的前輩，他要告訴柯志恩，立委職權包括質詢、審查法案與預算，還有法制化的協商，柯志恩身為國民黨不分區立委，不針對條例與預算內容就事論事，盲從政黨的私暴力杯葛、為反對而反對，當預算被砍半、期程被拖延還沾沾自喜，怎麼對得起被延宕的高雄建設。

趙天麟狠酸，立委職權行使法沒有可以在議事廳丟水球、砸麵粉，但柯志恩卻做了最粗暴、錯誤的示範。立法院影像系統都有留存，讓他們幫柯志恩回顧一下。