台股18日早盤延續反彈走勢，受到美國費半指數持續上漲，加上經濟部針對「台版晶片法案」，預計最快明年元旦上路激勵，台股在電子股上漲，指數持續維持強勢。

但大盤在短線累積過大漲幅，漲多回吐賣壓湧現，指數由紅翻黑，終場加權指數下跌30點，收在14,504點，成交量為2,363億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國勞工部公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報22.2萬人，較修正後前值22.6萬減少4,000人，低於市場預期的22.5萬人，雖然人數出現小幅下降，但仍保持在歷史低點附近，顯示出美國就業市場依然強勁。

美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德表示，央行政策尚未達到足夠限制性的水準，因此，還不足以降低通膨，聯邦基金終點利率可能落在5％至7％區間，此番言論與市場目前定價的最高利率水準在5％左右大相逕庭，顯示在就業仍未被影響下，升息腳步仍將持續。

美元指數近期出現反彈，雖然仍未回到月線之上，但醞釀築底反彈，亞幣出現回檔，台幣近期升值趨緩，不利資金行情推升。

至於法人態度，外資期貨未平倉多單出現加碼，現貨市場受到國際股市不錯，整體維持買超，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期趁著反彈出現減碼，整體法人呈現偏向正向，因此，若外資、投信仍續買，台股反彈機會仍存。

信用交易面上，融資在近期仍持續觀望，並沒有跟著指數大盤而增加，融券餘額則維持在相對高檔，由於整體融資仍在相對新低，散戶對於反彈的信心仍相對薄弱。

而在技術指標中，日KD、RSI雖然維持多方區之上，但已經來到超買區，因此，綜合匯率、法人、散戶、技術來看，台股短線面臨漲多震盪整理，但預期反彈格局仍未破壞。