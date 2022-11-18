桃園市八德區永豐路鄰近茄苳國小的路段，因呈現45度角彎道，常造成視線不佳的狀況，為此中央及市府共同斥資3125萬元辦理截彎取直工程，今天舉行開工典禮。（陳夢茹攝）

桃園市八德區永豐路為縱貫公路，位處學區與住宅聚落間，上下班尖峰時段車流量龐大，而鄰近茄苳國小的路段因呈現45度角彎道，常造成視線不佳的狀況，為此中央及市府共同斥資3125萬元，辦理截彎取直工程，昨舉行開工典禮，工期預估180天，明年5月完工。

鄭文燦表示，茄苳國小校門前的永豐路及成功街路口，路型呈現45度角彎道，易讓駕駛人視線不佳，進而影響學生及用路人安全，地方鄉親盼該路段能截彎取直。他研議辦理都市計畫變更，並透過改善工程將茄苳國小校地退縮，讓路型更順暢、用路人更安全、通學接送更方便，這次永豐路改善計畫總長度158公尺、寬度15公尺，總經費為3125萬元，其中由內政部營建署補助1260萬元。

鄭文燦指出，自己上任後完成超過130件「開瓶計畫」，解決許多陳年無解的舊案，相信永豐路截彎取直後，無論是來往衛福部桃園醫院、台1線都將變得更便捷。此外，八德地區另正推行霄裡國小後方新闢道路打通至新興路計畫、廣福路至廣隆街178巷打通工程也正在施作中，將持續積極改善地方道路系統，保障市民用路安全。

工務局補充，永豐路截彎取直計畫總長度158公尺、寬度15公尺，規畫為雙向混合車道及機車專用道，工程配合需求設置排水系統、增設智能路燈6盞、無障礙斜坡道7處及行人穿越線4處、高壓電桿及纜線地下化、新植開花喬木及既有大樹移植保留等，以提高本道路行車品質及綠帶景觀功能，打造當地社區街角綠地空間，工程不僅建構一條孩童快樂上學的安全道路，同時提升永豐路周邊道路的景觀及綠帶空間。