瑤池寶殿的建築集南北極緻工藝之大成，展現藝術之美。（廖素慧攝）

籌資10多億興建的嘉義世明慈惠堂「瑤池寶殿」18日舉辦入火安座大典，內政部長徐國勇、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、嘉義市縣議長及嘉義世明慈惠堂主任委員蔡金鍊共同剪綵，並為蔡英文總統頒贈「母儀天下」匾額揭匾。

嘉義世明慈惠堂表示，信徒籌資10多億元在竹崎鄉灣橋村興建「瑤池寶殿」，歷經16年建造完成，占地約7000坪，建築面積1200多坪，外觀採北式建築，融合南式交趾陶藝術，內部挑高，莊嚴宏偉。

匯集多位大師的工藝，木雕部分有林滄洲及北港蘇晁陞大師，交趾陶部份有古笨港交趾陶謝東哲大師，彩繪部分為彩繪大師洪平順轄下的工作團隊。

還有純銅鑄造、4噸重的天公爐，整塊原石雕刻而成的大石雕龍柱，雕刻24星宿的藻井，這些都是全國數一數二的廟宇珍寶，美輪美奐。

內政部長徐國勇代表總統蔡英文致贈「母儀天下」匾額，祝福世明慈惠堂香火興盛，祈願母娘護祐人人平安、消災解厄。

黃敏惠表示，瑤池寶殿的建築集南北極緻工藝之大成，展現藝術之美，信仰可以凝聚真善美的力量，也是安定人心及社會的善良正派力量，祈願嘉義世明慈惠堂瑤池寶殿香火鼎盛，護祐國泰民安，早日遠離疫情。

蔡金鍊說，「瑤池寶殿」莊嚴宏偉，內殿挑高神龕結網全是檜木結構，加上藝術彩繪石雕木刻，展現精緻廟宇建築工藝，完工後將成為信眾參拜的聖地，也是地方重要宗教文化觀光亮點。