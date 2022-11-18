46歲「性感女神」林熙蕾和老公楊晨婚後育有2個寶貝女兒，雖然已淡出演藝圈，把重心放在家庭上，但依舊保持凍齡美貌和火辣身材，今(18日)她曬出一張性感泳裝美照，釣出不少大咖好友出聲讚嘆。

林熙蕾今在社群曬出一張火辣美照，只見她穿上黑色泳衣、隨興坐在沙灘上，露出胸前深溝和渾圓雪乳，一雙纖細美腿更是吸睛，好身材完全看不出已是2個孩子的媽，令人驚艷不已。

而她也寫下：「如果你看到你所擁有的東西，將會獲得更多，但如果你只在乎缺少的，你永遠不會滿足」，似乎對目前的生活感到很滿意。好友林心如被驚豔送上愛心眼的表情符號，林牧潔也留言直呼「太太美了」，蔣雅淇更表示「求左手移開」。粉絲也大讚「有型又sexy」、「太完美了」、「好辣呀」。

林熙蕾和老公楊晨結婚11年，育有2個寶貝兒女，而夫妻倆始終恩愛如昔，她也把重心放在家庭上，雖然沒有新作品，但她仍會透過社群分享生活點滴，或偶爾出席代言活動或是名媛聚會，多年未變的好狀態，讓人都驚呼「像喝了防腐劑」。