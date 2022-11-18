台北市過去幾年在打造教育環境與培植人才方面，深受國內外專業評比的肯定與家長的信任，無黨籍台北市長候選人黃珊珊提出「9教3權」涵蓋12大項的前瞻教育政策，從幼教到終身教育一條龍規畫，她表示，未來上任後將進一步深化台北卓越的教育力，讓教育持續成為這座城市的榮耀。

黃珊珊在幼兒教育部分，提出「納5免34」，也就是義務教育向下延伸，5歲幼兒納入台北市國民義務教育範疇，3歲、4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇，2至6歲幼托教育公共化以達到80％為目標，增加2歲專班的量能，預計4年增加100班。

她指出，為降低公私立幼兒園學費差距，減輕年輕爸媽負擔，未來私立幼兒園學費補助將加倍，總計1年可領5萬4640元，目前台北市補助每學期1萬3660元，1學年2萬7320元，另外逐年降低幼兒園師生比， 3至6歲專班或混齡班，師生比由現行1：15改為1：12為原則。

黃珊珊表示，雙語教育採質量並進，持續增加雙語學校數量，以多元管道聘用及培育足量的雙語師資，精進自編、自選雙語教材內容，全面免費提供師生國中小學1至9年級實體及數位雙語教材。

她說，鼓勵興辦多元、創新的實驗教育，未來將設置「台北實驗教育園區」，提供實施非學校型態的實驗個人式、團體及教育機構者，作為另類選擇教育場所，並向上延伸，委託或輔導私立學校及非營利、非政府組織設立實驗大學，以利中小學實驗教育的學生可順利銜接高等教育。此外，落實個別化、個性化特殊教育，以達適性揚才目的，針對身心障礙嬰幼兒早期療育，整合教育、社政及衛生機關等人力與資源及早介入治療、輔導。

在智慧教育方面，黃珊珊將推動班班有互動式大屏，以利教師善用資訊科技融入教學，國中小程式設計納入必修第3語言，持續優化線上學習系統，並建立AI線上學習平台，成立台北市元宇宙教育中心，開設各項資訊科技課程。

黃珊珊說，技職教育會強調產學合一，發展出結合學生、學校、政府與企業的合作模式，未來再增設「美學設計」及「商業金融」等技術教學中心，持續強化培育專業技術人才，投入參與台灣產業轉型的過程，另強化國際教育，擴充高中職國際文憑及學分課程名額，且每年編列1億元預算鼓勵中小學增進國際交流合作。

為提升全方位醫療服務與相關專業領域的教學研究，黃珊珊說，未來將研議規畫結合台北市聯合醫院，增設台北市立大學醫學院，另在終身教育及樂齡學習部分，也規畫各區成立代間學習老幼共學中心，以營造學習型城市及終身學習氛圍。至於教育政策諮詢及研究，持續邀請台北市校長協會、台北市教師會、4大學生家長會聯合會及教育事務相關NPO、NGO等，作為諮詢單位，參與台北市教育政策規畫、執行及評估。

黃珊珊指出，學生受教權與福祉部分則持續學生午餐每日有機蔬菜及每周2次有機米，提高經濟或社會弱勢學生學校午餐每餐補助提高至70元、增加學校營養師、心理師、社工師員額編制。教師權益與教學環境部分，將師資及優化教學環境，諸如加班費或補休制度、教學支持系統、各類資源庫等項目列入施政規畫，並補助教師各類進修研習及增能資源，強化教師自我成長。最後是建構優質綠色智慧校園，針對未來市立中小學校舍的改建、新建需求，提出以10年以上的校園營造中長程計畫，提供師生更安全、優質及實踐綠能、永續學習環境。

她強調，台北市過去幾年在打造教育環境與培植人才方面的成效，深受國內外專業評比的肯定與家長的信任，例如2015年至2022年英國《經濟學人智庫》世界宜居城市140座評比中，台北市的教育已連續多年蟬聯滿分100分。總結這幾年榮獲「全國第一」、「亞洲第一」的施政成果，未來上任後推動上述12項主題前瞻教育政策，將進一步深化台北卓越的教育力，讓教育持續成為這座城市的榮耀。