第59屆金馬獎頒獎典禮即將於明(19)日舉行於臺北國父紀念館舉行,本屆金馬有多部實力堅強的作品入圍,當中的演員、導演、新人等也都備受矚目。隨著頒獎典禮越來越近,網路上也出現許多相關討論。在眾多強片、演員、導演及幕後團隊中,誰是大家心目中的得獎熱門候選呢?

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統,調查出本屆金馬獎8大獎項中網路得獎呼聲最高的入圍者,一起來看看吧!

呼聲最高「最佳劇情片」:《哈勇家》GAGA

今年的最佳劇情片除了先前話題不斷、票房超高的「臺灣影史最強恐怖片」《咒》之外,以原住民家庭為故事主題的《哈勇家》也受到許多人熱烈討論。在《TVBS新聞網》邀請10位影評人進行的金馬獎項預估投票中,《哈勇家》獲得的票數高達8票,影評人們認為,該片探討了家庭、土地、文化、傳統、選舉等多面向議題,以輕盈的方式處理了深遠的情感,內斂沉穩的敘事手法非常出色。

呼聲最高「最佳男主角」:張孝全∣《罪後真相》The Post-Truth World

在《罪後真相》中,張孝全飾演一位從新聞主播轉戰網路媒體的媒體人,在電影中他意外捲入一起社會案件,可以看見他在釐清真相的過程中渴望著新聞流量,陷入私心與良知的拉扯與掙扎。張孝全將這些細微且複雜的情緒表演得淋漓盡致,出色的演技觸動人心。

呼聲最高「最佳女主角」:張艾嘉∣《燈火闌珊》A Light Never Goes Out

有著「亞洲梅莉史翠普」稱號的張艾嘉,除了演員身分外也具有歌手、導演、編劇等經驗,堪稱全方位藝人,更曾經以《碧雲天》獲得第13屆金馬獎最佳女配角,是金馬獎入圍名單的常客。在《燈火闌珊》中,張艾嘉飾演一名喪夫的寡婦,在下定決心實現丈夫遺願的過程中,演出了思念、悲痛、無奈、堅強等深刻的情感,讓人為之動容。

呼聲最高「最佳導演」:陳潔瑤︱《哈勇家》GAGA

陳潔瑤為臺灣第一位原住民女性導演,在影視工作生涯中拍過數部原民題材的戲劇及紀錄片,曾在2016年以《只要我長大》入圍金馬獎最佳原著劇本,更曾代表臺灣角逐奧斯卡金像獎最佳外語片。本屆金馬陳潔搖以「最佳劇情片」得獎呼聲最高的《哈勇家》入圍了最佳導演,電影中巧妙融入多方議題,卻又不會過於沉重乏味。

呼聲最高「最佳男配角」:李淳|《智齒》Limbo

本屆是李淳二度入圍金馬獎最佳男配角,在《智齒》中,李淳飾演一名菜鳥督察。片中他懷抱著理想與滿腔熱血,在講求節奏明快的香港警匪動作片中,展現出完美不一樣的風格及演技,也有許多動作橋段,和眾人過去印象中完全不同的表現讓人眼睛一亮。

呼聲最高「最佳女配角」:方郁婷│《罪後真相》The Post-Truth World

年僅16歲的方郁婷,在去年(2021)憑藉著《美國女孩》拿下第58屆金馬獎的「最佳新演員獎」,同時也入圍了當屆「最佳女主角」,今年又再度獲得第24屆臺北電影獎最佳新演員獎。

本次以《罪後真相》入圍第59屆金馬獎最佳女配獎的方郁婷,已成為金馬獎史上最年輕、最快達成演員獎項(主角、配角、新演員)入圍大滿貫的演員,被許多人認為是「天才演員」。電影裡她與「爸爸」張孝全中的互動中可以看見渾然天成的演技,也讓許多人期待她在本屆再奪一座金馬獎座。

呼聲最高「最佳新導演」:柯震東│《黑的教育》Bad Education

一直以來以演員身分活躍於大眾面前的柯震東,首次執導劇情長片就入圍了金馬4個獎項。在7年前主演《再見瓦城》後,柯震東受到九把刀的鼓勵,決定投入導演事業,以九把刀提供的大綱加上自己的人生經歷,製作出《黑的教育》。首次執導長片就挑戰了黑暗沉重的題材,真實呈現人性的晦暗與私心,首次從演員跨足導演就交出如此精彩的作品,讓不少人都對柯震東刮目相看。

呼聲最高「最佳新演員」:胡智強|《一家子兒咕咕叫》Coo-Coo 043

出演《一家子兒咕咕叫》的胡智強,是本屆金馬獎最佳新演員得獎呼聲最高的演員,片中他飾演一名流浪孤兒,在放浪不羈中又帶有傲氣與執著,同時也有著深深的孤獨與糾結,角色難以駕馭的複雜情感被胡智強詮釋地十分自然,精湛的演技讓人為之驚豔,除了「最佳新演員」外,更同時入圍了「最佳男配角」。

分析說明

分析區間:本文分析時間範圍為2022年09月27日至2022年11月18日。

資料來源:

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料,以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍:累積超過30億筆以上的網路數據庫,其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法:

系統觀測上萬個網站頻道,包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等,針對討論『金馬獎得獎預測』相關文本進行分析,調查「網路聲量」(註1)為本分析依據。

*註1 網路聲量:透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統,計算社群討論及新聞報導提及的文章則數,聲量越高代表討論越熱,能見度越高。