第59屆金馬獎頒獎典禮即將於明（19）日舉行於臺北國父紀念館舉行，本屆金馬有多部實力堅強的作品入圍，當中的演員、導演、新人等也都備受矚目。隨著頒獎典禮越來越近，網路上也出現許多相關討論。在眾多強片、演員、導演及幕後團隊中，誰是大家心目中的得獎熱門候選呢？

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出本屆金馬獎8大獎項中網路得獎呼聲最高的入圍者，一起來看看吧！

呼聲最高「最佳劇情片」：《哈勇家》GAGA

今年的最佳劇情片除了先前話題不斷、票房超高的「臺灣影史最強恐怖片」《咒》之外，以原住民家庭為故事主題的《哈勇家》也受到許多人熱烈討論。在《TVBS新聞網》邀請10位影評人進行的金馬獎項預估投票中，《哈勇家》獲得的票數高達8票，影評人們認為，該片探討了家庭、土地、文化、傳統、選舉等多面向議題，以輕盈的方式處理了深遠的情感，內斂沉穩的敘事手法非常出色。

呼聲最高「最佳男主角」：張孝全∣《罪後真相》The Post-Truth World

在《罪後真相》中，張孝全飾演一位從新聞主播轉戰網路媒體的媒體人，在電影中他意外捲入一起社會案件，可以看見他在釐清真相的過程中渴望著新聞流量，陷入私心與良知的拉扯與掙扎。張孝全將這些細微且複雜的情緒表演得淋漓盡致，出色的演技觸動人心。

呼聲最高「最佳女主角」：張艾嘉∣《燈火闌珊》A Light Never Goes Out

有著「亞洲梅莉史翠普」稱號的張艾嘉，除了演員身分外也具有歌手、導演、編劇等經驗，堪稱全方位藝人，更曾經以《碧雲天》獲得第13屆金馬獎最佳女配角，是金馬獎入圍名單的常客。在《燈火闌珊》中，張艾嘉飾演一名喪夫的寡婦，在下定決心實現丈夫遺願的過程中，演出了思念、悲痛、無奈、堅強等深刻的情感，讓人為之動容。

呼聲最高「最佳導演」：陳潔瑤︱《哈勇家》GAGA

陳潔瑤為臺灣第一位原住民女性導演，在影視工作生涯中拍過數部原民題材的戲劇及紀錄片，曾在2016年以《只要我長大》入圍金馬獎最佳原著劇本，更曾代表臺灣角逐奧斯卡金像獎最佳外語片。本屆金馬陳潔搖以「最佳劇情片」得獎呼聲最高的《哈勇家》入圍了最佳導演，電影中巧妙融入多方議題，卻又不會過於沉重乏味。

呼聲最高「最佳男配角」：李淳｜《智齒》Limbo

本屆是李淳二度入圍金馬獎最佳男配角，在《智齒》中，李淳飾演一名菜鳥督察。片中他懷抱著理想與滿腔熱血，在講求節奏明快的香港警匪動作片中，展現出完美不一樣的風格及演技，也有許多動作橋段，和眾人過去印象中完全不同的表現讓人眼睛一亮。

呼聲最高「最佳女配角」：方郁婷│《罪後真相》The Post-Truth World

年僅16歲的方郁婷，在去年（2021）憑藉著《美國女孩》拿下第58屆金馬獎的「最佳新演員獎」，同時也入圍了當屆「最佳女主角」，今年又再度獲得第24屆臺北電影獎最佳新演員獎。

本次以《罪後真相》入圍第59屆金馬獎最佳女配獎的方郁婷，已成為金馬獎史上最年輕、最快達成演員獎項（主角、配角、新演員）入圍大滿貫的演員，被許多人認為是「天才演員」。電影裡她與「爸爸」張孝全中的互動中可以看見渾然天成的演技，也讓許多人期待她在本屆再奪一座金馬獎座。

呼聲最高「最佳新導演」：柯震東│《黑的教育》Bad Education

一直以來以演員身分活躍於大眾面前的柯震東，首次執導劇情長片就入圍了金馬4個獎項。在7年前主演《再見瓦城》後，柯震東受到九把刀的鼓勵，決定投入導演事業，以九把刀提供的大綱加上自己的人生經歷，製作出《黑的教育》。首次執導長片就挑戰了黑暗沉重的題材，真實呈現人性的晦暗與私心，首次從演員跨足導演就交出如此精彩的作品，讓不少人都對柯震東刮目相看。

呼聲最高「最佳新演員」：胡智強｜《一家子兒咕咕叫》Coo-Coo 043

出演《一家子兒咕咕叫》的胡智強，是本屆金馬獎最佳新演員得獎呼聲最高的演員，片中他飾演一名流浪孤兒，在放浪不羈中又帶有傲氣與執著，同時也有著深深的孤獨與糾結，角色難以駕馭的複雜情感被胡智強詮釋地十分自然，精湛的演技讓人為之驚豔，除了「最佳新演員」外，更同時入圍了「最佳男配角」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月27日至2022年11月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金馬獎得獎預測』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。