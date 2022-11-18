前總統馬英九在2022年選舉活動期間，今天已是第3度到台東為縣長候選人饒慶鈴站台造勢。（饒慶鈴競選總部提供／蔡旻妤台東傳真）

前總統馬英九在2022年選舉活動期間，今天已是第3度到台東為縣長候選人饒慶鈴站台造勢。（饒慶鈴競選總部提供／蔡旻妤台東傳真）

馬英九今天第3度到台東為縣長候選人饒慶鈴站台，首站前往市長候選人陳銘風競選總部加油後，便以超強的耐力馬拉松方式，半日往返120多公里，從台東縣最北端長濱開始，走遍5鄉鎮，請鄉親支持饒慶鈴。

馬英九到長濱時展現親和力，以阿美族語問好，獲得在地鄉親熱烈的回響。馬英九稱讚饒慶鈴是國民黨中生代中最好的縣市長之一，擁有博士學位，學經歷俱佳，擔任台東縣長表現更是優異，讓台東縣各項評比很多是第1名。

馬英九說，中央一直說自己表現多好，但是要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，還搞高端，現在有162萬劑（14億新台幣）要銷毀，這就是規畫不好造成浪費。

馬英九回憶2018年搭上台東的熱氣球，看著台東縱谷美景，一直很感動和難忘，前台東縣長黃健庭時讓熱氣球在台東升空，饒慶鈴則創下123萬人次來看熱汽球的商機，一棒接一棒的讓台東持續發展，呼籲鄉親要讓饒慶鈴繼續擔任台東縣長。

饒慶鈴上台懇託說道，相當感謝馬總統持續為她加油打氣，她在東海岸也很用心努力，像長濱衛生所遷建至市區讓長者就醫更方便，成功國小操場重建等工程明年即將動工，也爭取新港區漁會加工廠設立，現在已經開始幫助處理石斑魚加工。

饒慶鈴說，她不會像對手稱當選後才補助65歲裝假牙，其實台東現在就已經為弱勢族群辦理假牙補助，若明年縣府財政持續改善許可，一定先補助台東縣的老人，她未來還會針對成功漁港周邊及架場改善規畫，包括成功的咖啡、臍橙、木鱉果等等重要農產品，完成更好的產銷機制。