不少上班族會發現，明明假日有好好休息，疲勞感卻還是無法緩解。中醫師提到，若總是感覺身心疲勞或提不起勁，可能是患上慢性疲勞症候群，就算有適當休息，但依舊覺得很倦怠，對此分享5種症狀及解決方法，還可以按穴位輔助。

六福堂中醫診所在臉書粉專指出，中醫認為慢性疲勞症候群與肝、脾、腎的功能失調有關，若身體疲勞感長達6個月以上，而且無法透過休息緩解，同時又出現無法解釋的全身肌肉無力、痠痛、廣泛性的隱隱頭痛、精神不集中、頸部或腋下淋巴結腫痛、睡眠障礙等狀況時，就可能是患有慢性疲勞症候群。

在中醫裡又分為5種證型，第一是「脾肺氣虛型」，例如貧血者、精神憂鬱者，他們通常臉色蒼白、說話有氣無力、食慾不振、排便偏軟等，可透過運動提升體力，強化心肺功能，飲食上多吃營養且易消化的食物。

第二是「肝腎陰虛型」，常發生於工作壓力大、常熬夜加班者身上，臉部潮紅、口乾舌燥、失眠多夢、眩暈頭痛、耳鳴、眼睛乾澀，建議減少熬夜次數，飲食方面少吃燒烤油炸、辛辣食物。第三「肝鬱氣滯型」，個性容易緊張、思慮過多者較常出現，會出現頭部脹痛、胸悶心悸、腹脹、健忘等症狀，建議患者保持作息正常，避免常熬夜，調整心態並搭配運動。

第四「肝鬱化熱型」，例如突受到精神刺激者，會出現頭脹頭痛、眼結膜充血、胸悶、煩躁易怒等，建議多休息，少吃辛辣肥甘厚味的食物。最後則是「痰濕瘀阻型」，喜歡吃生冷食品者容易發生，會有胸痛脹悶、四肢浮腫、排便黏膩不成形等問題，盡量少吃冰品冷飲、油炸甜食，培養運動習慣。

此外，改善作息無法馬上見效，可以搭配按摩穴位緩解疲勞，第一是「足三里穴」，位於膝蓋凹陷處下，約4指寬的位置；第二「三陰交穴」，位於小腿內側，足內踝尖上寬4指處；最後是「太溪穴」，位在足內側部，內踝尖和跟腱間凹陷處。