美學是建商最重要的軟實力，雄崗建設長期支持藝術，在豪宅案「雄崗信義美術館」2樓設立「雄崗美術館」，每2個月舉辦一次不同的藝術家個展，現在正舉辦「迴盪‧交織」，展出以定居台灣的法國藝術家Pierre Cerviotti（皮耶‧薩維提）為首的7位藝術家聯展，展期從即日起至12月31日，吸引不少民眾參觀。

雄崗建設經理林濰指出，雄崗重視永續經營，藉由與藝術展的結合，不但有利提升建案質感、品牌形象，也催化民眾的藝文素養，這次展出的「迴盪‧交織」，邀請與南法有淵源的藝術家Pierre Cerviotti（皮耶‧薩維提）、Liliane Danino（莉莉安‧達尼諾）、Brigitte Dhô（布姬•朵）Dominique Landucci（多明尼克‧藍杜契）在高雄的展出。

同時請來同樣定居台灣的法國藝術家Christophe Chevance（齊方斯），以及高雄在地藝術家蔡秉旂、蔡欣娟，藉由7位藝術家們跨領域、跨媒材、跨境的旅居背景，激盪出的藝術火花，交織出不同風格的作品。

7位藝術家藉由不同的創作方式，描繪出獨一無二的作品，各自展現不同的內在情感及思惟，即日起至12月31日在「雄崗美術館」免費讓民眾參觀，推廣台法藝術文化。(記者張雅雲/高雄報導)