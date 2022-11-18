民眾黨新竹市長候選人高虹安18日開記者會，質疑前新竹正副市長林智堅、沈慧虹疑以景觀為由，拖延西濱快速公路鳳鼻香山段的建設，置當地居民權益於不顧。對此，民進黨新竹市長候選人沈慧虹也開記者會，提出3點說明反擊，並斥高虹安問政不用心「拿舊圖問現況」。

西濱快速公路鳳鼻至香山段目前仍與台15線共線，成為西濱北段唯一缺口。高虹安18日上午偕黨籍市議員參選人開記者會，指該路線從前市長許明財就推動，中央部會也拜會過林智堅市府，但市府卻仍以景觀等理由，要求重新思考檢討，不顧南寮與香山地方居民需求。

高虹安也說，沈慧虹號稱交通專業，不可能不知道這條快速公路對南寮和香山發展的重要性，林智堅市府對該條道路建設的態度，想必沈慧虹也有參與，要求沈慧虹給市民一個交代。

沈慧虹下午則開記者會，以3點說明駁斥民眾黨的不實批評。首先，她說建設經過竹市本要由新竹市自己興建，但考量這條道路是環島公路網，所以她主張不能由地方出錢，成功向中央爭取到經費，現由中央政策推行。

其次是通盤考量，沈強調，「台61工程不是延宕而是周延」，要蓋一條路，可能要拆房並影響周遭環境，態度一定要謹慎，作為地方父母官，必須多方考量，把對市民影響降至最低。

沈慧虹也批評，該段道路目前已有2條具體路線可供選擇，但高虹安仍「拿舊圖問現況」。她也承諾，針對南寮交通問題，短期會持續改善路口，長期也會持續推動台61鳳鼻至香山段的工程。

最後，沈慧虹也強調贊成理性問政，但提出政見必須具體可行，高虹安要讓別人回應，也應拿出最新資料，批評高拿舊圖問現況，問政不用心，是不負責的民代。

沈慧虹也請高虹安提出台61具體執行方案，上任後要推動哪一條？哪一張？哪個階段的路線？不要每次只會空口說白話，把所有公務員的努力，變成她自己的政治工具。

針對高虹安批評市政怠惰，沈慧虹競選辦公室發言人劉康彥說，公道三、台68南寮大道、兒童醫院等建設，連基本前後站地下道30幾年幽暗積水無人處理，每任市長都喊但沒人去實現，直指「這才是真怠惰」，而這些建設最後都在沈慧虹與林智堅任內完成。

劉康彥也指出，林智堅、沈慧虹帶領市府想方設法完成台61西濱的建設，但橫剖漁港、或切斷現有道路，將影響漁民作業與居住空間，此外，民眾黨也提及拆除防風林，但防風林是重要的自然屏蔽，若剷除南寮的風沙會相當嚴重。

劉康彥也批評高虹安作為市長候選人，應做好功課再提想法，政策和政見一定可以討論，但不能把市政上審慎的規畫當作拖延，這樣的批評太廉價且不負責。