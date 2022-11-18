神基投控（3005）轉投資航太扣件廠豐達科（3004）今天舉辦法人說明會，總經理林威村表示，今年營收及稼動率陸續回到接近2019年的水準，客戶需求持續增加，公司近幾年的資本支出主要智能化和自動化，明年會視情況決定是否增加相關支出。從終端需求來看，由於各國陸續邊境解封，以及新機對低碳排輕量機需求高，客戶要求增備庫存增加！

豐達科今年前3季營收約新台幣15.1億元，年增50.8%，回到疫前8-9成；產品營收比重為航太扣件53%、航太車削件29%、工業扣件18%；歸屬母公司稅後淨利8116.5萬元，優於去年同期稅後虧損1.02億元；每股盈餘1.54元。

林威村說，近2年疫情確實影響外籍勞工引進，豐達科加速自動化與智能化，逐步取代人工。豐達科智慧製造的進程-2016年開始機聯網，2017年數位化，2020年智能化。

林威村表示，飛機營運狀況一直往上走，引擎製造商進行很多飛機維修及整理，需要大量扣件，過去1季多的時間豐達科持續出貨，目前成品庫存不多，慢慢在出清。然而受到俄烏戰爭及歐美通膨影響，供應鏈有些狀況，客戶不只要求豐達科出貨，還希望多準備一些庫存，以因應未來需要。由於原物料價格波動大，例如鎳價走高，公司也會和客戶協商有關庫存備料的價格。

林威村指出，航太製程較複雜，且認證時間長，豐達科在昆山和桃園產能並沒有遷移規劃！