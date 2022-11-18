渡過旺季不旺的第3季，優群(3217)預估，第4季營運可望維持第3季水準，由於微型沖壓件專案回歸，且Eagle Stream催動Server DDR5商機，優群預估，2023年有望重回成長軌道，今天外資及投信同步買超，激勵優群今天股價以漲停作收，為今年6月17日以來新高。

受到NB客戶庫存調整及微型沖壓件客戶訂單未如預期影響，優群第3季毛利率降至40.01%，年減3.44個百分點，營業淨利為1.23億元，年減46.85%，所幸業外有匯兌收益挹注，單季稅後盈餘為1.97億元，季減6.64%，累計前3季營業淨利為4.07億元，年減28.82%，稅後盈餘為5.16億元，年增6.95%，每股盈餘為5.74元。

就各產品來看，今年前3季SO-DIMM佔優群營收比重約36%，M.2 Conn.約佔29%，USB-Type-C約佔11%，Long DIMM約佔6%，Metal Bar約佔5%，PCIe約佔4%，RF Conn.約佔2%，其他約佔7%。

儘管今年第4季NB出貨量仍是季減，但是優群SO-DIMM經過兩季庫存調整，拉貨動能已開始緩步回升，且在DDR5 SO-DIMM滲透率提升下，產品組合可望逐季改善，目前優群DDR5 SO-DIMM出貨量占比約15%，預期今年第4季將提升至15%到20%，2023年第1季約20%到25%，2023年底達到約40%目標，由於DDR5初期ASP約為DDR4的兩倍，對優群明年營收及毛利率將有正面助益。

在微型沖壓件部分，由於明年舊案產品設計改回，微型沖壓件案件回歸，優群預期，2023年微型沖壓件至少可以回到2021年水準，加上遞延的新案，2023年微型沖壓件營運樂觀，由於微型沖壓件毛利率是所有產品中最高的，預期對毛利率亦將正向提升。

至於Eagle Stream所搭載的DDR5 Long-DIMM目前小量出貨中，預計2023年第1季開始量產。

優群營運觸底回升，法人也看好優群前景，今天外資及投信分別買超優群227張及723張，激勵優群今天股價以漲停板作收。