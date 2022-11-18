歐洲央行(ECB)將於周五開始從歐元區銀行體系抽走資金，這是歐元區銀行體系歷史上規模最大的一次，銀行首次開始償還歐洲央行數兆歐元的鉅額貸款。

此舉也是歐洲央行透過提高信貸成本來打擊通膨的努力之一；此也是該行即將透過削減數億債券組合來清除流動性的第一步。

歐洲央行將在周五稍晚宣佈，各銀行計畫償還它們根據「定向長期再融資操作」(TLTRO；Targeted Longer-Term Refinancing Operations)所獲得的2.1兆歐元（約2.17兆美元）的多年期貸款。

儘管此一TLTRO的提前償還是自願性的，但歐洲央行上個月取消了利率補貼，也給了銀行償還這些貸款的動力。

分析師預計，銀行將在本周償還約5000億歐元的TLTRO貸款，為首批的償還，也為自2000年以來過剩的流動性最大幅的縮減。

預計債務的償還，也將為歐元區的外圍國家(例如南歐)造成最大衝擊，特別是義大利、西班牙、葡萄牙和希臘將會受到鉅額還款影響。